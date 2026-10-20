Romana Tomc ostaja v vodstvu EPP

Evropska poslanka iz vrst SDS Romana Tomc se je še enkrat uspešno potegovala za podpredsedniški položaj v desnosredinski EPP. Izvoljena je bila kot ena od desetih podpredsednikov in podpredsednic v tej najmočnejši politični skupini v evropskem parlamentu. Kandidatov za položaje je bilo dvanajst.

Ob polovici mandata evropskega parlamenta svoje vodstvo izbirajo tudi v socialističnem (S&D) in liberalnem (Renew) taboru. Socialiste bo še naprej vodila Španka Iratxe García Pérez, liberalce pa Francozinja Valérie Hayer. Jutri se bo za še en podpredsedniški mandat v Renew potegovala tudi Slovenka Irena Joveva (Svoboda).