FOTO:Rome prepričujejo o kandidaturi kakor branjevka kupce

Beltinci, Šentjernej – V občinah Beltinci in Šentjernej Romi niso izkazali interesa za vložitev kandidature za romskega svetnika, zato v teh dveh občinah na rednih lokalnih volitvah romska manjšina ne bo volila svojega kandidata. Posebna občinska volilna komisija v šentjernejski občini še kar išče romskega kandidata, kar pa ni skladno z volilnimi predpisi. Od leta 2002 je v zakonu o lokalni samoupravi določenih dvajset občin, v katerih je treba romski skupnosti, tradicionalno živeči na njihovem območju, zagotoviti pravico do predstavnika v občinskem svetu, s čimer je zagotovljena ustrezna trdnost pravnega varstva tega predstavništva kot posebne pravice ...

Celoten članek je na voljo našim naročnikom.

Vabimo vas, da to postanete in zakupite dostop do vsebin po vaši meri.