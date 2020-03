FOTO:Romom spodletel poskus na evropskem sodišču za človekove pravice

Onesnažen potok Radulja v Dobruški vasi je Romom tudi vir pitne vode. FOTO: Bojan Rajšek/Delo



Edinstven primer na ESČP

Jože Kapler, župan občine Škocjan je pov, da je Romom ponudil dostop do pitne vode, a so jo zavrnili. FOTO: Bojan Rajšek/Delo

ESČP v tožbi zoper državo ni dalo prav Romom.

Romi, nevladniki in odvetnica upajo na razsodnost velikega senata.

V Dobruški vasi so Romi zbežali v Naturo 2000 in posekali gozd.



»Primeren dostop do pitne vode«

Številna romska družine Dunje Kočevar pričakuje, da jim država komunalno uredi njihovo parcelo na območju Nature 2000. FOTO: Bojan Rajšek/Delo

»Sodba je na prvi pogled zelo sterilna, saj zanemarja kontekst zgodovinske diskriminacije romske skupnosti«.

Nina Zidar Klemenčič, odvetnica

Ljubljana – V nevladni organizaciji Amnesty International Slovenija so razočarani nad odločitvijo evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP), ki je zavrnilo pritožbo dveh romskih družin zaradi nezagotavljanja dostopa do pitne in sanitarne vode. Napovedujejo pritožbo na veliki senat ESČP v Strasbourgu. Romi so razočarani in takega razpleta od evropskih delilcev pravice niso pričakovali.Romski družini iz Dobruške vasi (občina Škocjan) in Goriče vasi (Ribnica) sta s pomočjo nevladnikov in svoje pravne zastopniceže leta 2014 vložili tožbo zoper državo zaradi prepovedi mučenja, pravice do spoštovanja doma, družinskega in zasebnega življenja ter prepoved diskriminacije. V obeh nelegalnih romskih naseljih namreč tudi nimata dostopa do osnovnih javnih storitev, kot sta pitna in sanitarna voda.Zidar Klemenčičeva je povedala, da sodbo še proučuje in da je razočarana, saj je postopek trajal polnih šest let. Sodišču so bili predloženi številni dokazi, saj gre v primeru pritožnikov za kontinuirane kršitve, za sistematično neurejeno možnost dostopa do pitne in sanitarne vode ter sistematične kršitve pravice do zdravega okolja. Sodišče je v postopku kot stranska posrednika (interventa) sprejelo evropski center za Rome in belgijsko univerzo v Gentu, ki sta se v postopek vključila zaradi razsežnosti problematike in tudi zato, ker je šlo za prvo zadevo te vrste na ESČP.»Sodba je na prvi pogled zelo sterilna, saj zanemarja kontekst zgodovinske diskriminacije romske skupnosti kot ranljive skupine in dejstvo, da so romski otroci tisti, ki bi jih država morala zaščititi v naseljih, saj nimajo dostopa do pitne in sanitarne vode, za kar bi morala poskrbeti država,« je povedala Zidar Klemenčičeva in dodala, da sodba še ni pravnomočna. »Zaradi kredibilnosti ESČP upamo, da bo zadevo na novo proučil veliki senat, zato verjamemo v drugačno odločitev,« je prepričana.Romiz Goriče vasi je presenečen nad odločitvijo evropskih sodnikov. Opozarja na katastrofalne življenjske razmere v njihovem naselju, saj morajo vodo voziti od drugod.Razsodbo pa je pozdravil škocjanski župan. Pravi, da je občina številčni družiniin njenemu partnerjuponujala vodooskrbo iz skupnega jaška, ki leži prav v romskem naselju v Dobruški vasi, a so to zavrnili. »Do njihovega bivališča bi si morali zgolj skopati jarek v dolžini nekaj deset metrov in vanj položiti vodovodne cevi, česar pa niso hoteli storili,« je povedal Kapler.iz Amnesty International je dejal, da je Kaplerjevo veselje preuranjeno in da sledi drugi polčas tekme.O romski družini v Dobruški vasi pa, da se je morala družina zaradi neurejenih življenjskih razmer zateči v gozd, čeprav je v razsodbi ESČP zapisano, da so to storili po lastni izbiri. Po naših podatkih je družina kupila zemljišče, si postavila lesen bivalni objekt na območju Nature 2000 in dobršen del gozda posekala. Zemljišče namreč sodi v varovano območje zaradi črne in bele štorklje, črne žolne, kozače in drugih ptic.»ESČP je ugotovilo, da so pristojne oblasti sprejele in izvedle pozitivne ukrepe, s katerimi so pritožnikom zagotovile primeren dostop do pitne vode. Socialni transferji države so pomenili, da so imeli pritožniki tudi možnost vzpostavitve alternativnih sanitarnih ukrepov,« so pokomentirali razsodbo ESČP na Državnem odvetništvu RS.