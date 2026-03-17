Romska družina zaman čakala, da jih postrežejo; natakarjem je to prepovedal šef

Romska družina, ki je pred kratkim obiskala eno od gostišč na Dolenjskem, je doživela neprijetno izkušnjo. Domnevno ji zaradi etnične pripadnosti niso želeli postreči, poroča Dnevnik. Varuh človekovih pravic meni, da so takšna ravnanja nesprejemljiva in da gre za hudo obliko diskriminacije, pri tem pa se je skliceval na podoben primer pred leti.

Dnevnik poroča, da je romska družina, starša s štiriletno hčerko, v gostišču na Dolenjskem čakala postrežbo. Ko je oče vprašal, zakaj jih ne postrežejo, mu je natakar odvrnil, da se to ne bo zgodilo, ker so Romi, saj da jim je tako naročil šef. Odgovor ga je presenetil in osramotil.

Po obisku v gostišču je poklical policijo, kjer so ga usmerili na tržni inšpektorat, tam pa prijave glede diskriminacije še niso prejeli.

Varuh človekovih pravice, kjer pobude sicer niso prejeli, je o podobnem primeru poročal leta 2021. Takrat je pripadnica romske skupnosti opisovala izkušnjo v enem od lokalov v Prekmurju, kjer ji niso želeli postreči, ker se je tam dvakrat neka druga skupina Romov sprla in stepla. Po oceni varuha, kjer za obravnavo diskriminacij v gostiščih sicer niso pristojni, takšna ravnanja ne morejo biti sprejemljiva in gre za hudo obliko diskriminacije.