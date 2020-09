FOTO:Romski vrtec v Brezju spet tarča vandalov

Ogroženo sobivanje z Romi

Gregor Macedoni, novomeški župan, pričakuje, da bo policija proti storilcem ustrezno ukrepala. FOTO: Bojan Rajšek/Delo



S strahom v službo

Mladoletni razgrajači so za seboj pustili razdejanje. FOTO: PU Novo mesto



Bojazen pred eskalacijo nasilja

Nepridipravi so v vtec vstopili skozi vhodna vrata. FOTO: PU Novo mesto

Novo mesto – Ta konec tedna so doslej še neznani storilci vlomili v novomeški romski vrtec v Brezju in za seboj pustili pravo razdejanje. Odnesli so nekaj sladkarij, čistila in nakit ročne izdelave, so sporočili z novomeške policijske uprave. Vodstvo vrtca Pedenjped, v sklopu katerega deluje tudi romski vrtec, je zaskrbljeno.V sporočilu za javnost jez novomeške policijske uprave zapisal, da so storilci na silo vstopili v prostore skozi vrata ter naredili za približno dva tisoč evrov škode. »Danes zjutraj so v okolici vrtca že našli sladkarije in nekaj nakita,« je zapisal Perc.Poškodovanje romskega vrtca je nov primer širše problematike sobivanja z romsko skupnostjo v jugovzhodni Sloveniji, je ogorčeno povedal, župan novomeške občine.»Dolga leta poudarjamo, da je edini možni pristop medresorsko ukrepanje na ravni države, kjer se v zadnjih mesecih dogajajo premiki. Prav gotovo je, da je pred nami dolgoleten proces, ki bo zahteval sodelovanje vseh deležnikov in dosledno ukrepanje,« je poudaril Macedoni, ki hkrati pričakuje, da bo policija v tej zadevi ustrezno ukrepala. Objekt romskega vrtca je sicer varovan z videonadzorom, preučiti nameravajo tudi možnosti dodatnih varnostnih ukrepov.»Prepogosto se dogaja vandalizem v tej naši vrtčevski enoti. Demolirajo vse in skrb vzbujajoče je, da gre očitno za naše nekdanje varovance, ki so zdaj stari okoli trinajst let,« je povedala, ravnateljica vrtca Pedenjped, ki je prepričana, da so dogodki povsem ušli izpod nadzora, zaradi česar prihajajo njihove vzgojiteljice s strahom v službo. Na to temo nameravajo v prihodnjih dneh organizirati tiskovno konference in javnost temeljito seznaniti s problematiko.Bližnji sosed vrtca nam je povedal, da gre za skupino štirih mladostnikov starih dvanajst in trinajst let, ki se v poznih večernih urah redno družijo in ljudem z vpitjem in razbijanjem kratijo nočni počitek. »Nabijajo žogo, vpijejo in razbijajo po žlebovih, v šolo pa tako in tako ne hodijo,« pravi naš sogovornik iz romskega naselja Brezje.Na poslabšanje varnostnih razmer na območju Dolenjske, Bele krajine in Posavja so pred kratkim opozorili na seji komisije za integracijo romske skupnosti pri Skupnosti občin Slovenije (SOS). Predstavniki novomeške policijske uprave so takrat povedali, da so se varnostne razmere v zadnjem obdobju bistveno poslabšale. Priča so razmeram, ki jih je treba takoj zaustaviti, vendar z dosedanjimi ukrepi to ni več mogoče.Objestnost, nasilje in grožnje imajo izrazito negativen vpliv na življenje večinskega prebivalstva. Še bolj pa na položaj same romske skupnosti. Napetosti med obema se večajo in razmere niso ugodne, so prepričani policisti. Na seji sta predstavnici Centra za socialno delo iz Posavja povedali, da »težave niso izbruhnile zaradi potreb ali revščine, temveč zaradi objestnosti in zavedanja, da oni to smejo početi, saj se jim ne bo nič zgodilo«.