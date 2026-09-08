Ukinitev devetletke: ravnatelji presenečeni, sindikat kritičen

Minister za izobraževanje Borut Rončević je napovedal pripravo celovite reforme slovenskega sistema vzgoje in izobraževanja, ki naj bi bila usklajena s šolniki. Med ukrepi so prenova učnih načrtov, reforma nacionalnega preverjanja znanja in mature, povrnitev avtoritete učiteljem, pa tudi odprava devetletke. Ravnatelji opozarjajo, da je napovedana reforma zanje presenečenje. Predsednik Združenja ravnateljev in pomočnikov ravnateljev Slovenije Sašo Božič je dejal, da ravnatelji z danes napovedano reformo in zlasti ukinitvijo devetletke niso bili seznanjeni. »Za nas je to veliko presenečenje. Sploh ne vem, kaj naj rečem. Od sto stvari, ki bi jih morda pričakoval, da jih bo minister danes povedal, te zagotovo ni med njimi. Ne vem, kako bodo to izvedli, zakaj, kaj bo boljše, kaj bo slabše,« ...