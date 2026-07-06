Rončević za selitev ministrstva za izobraževanje v Novo mesto

V intervjuju za dolenjskainfo je minister za izobraževanje, znanost in mladino Borut Rončević podrobno spregovoril o začetku svojega mandata, ključnih reformnih usmeritvah in predvsem o eni najodmevnejših idej – možnosti selitve ministrstva iz Ljubljane v Novo mesto.

Iz pogovora je razvidno, da minister ideje o selitvi ne razume kot simbolično ali delno administrativno potezo, ampak kot resen politični in organizacijski projekt. Poudarja, da o tem razmišlja že od začetka mandata, prvič pa je zdaj to tudi javno povedal. Pri tem izrecno zavrača koncept »polovičnih rešitev«, kot bi bila selitev zgolj ministrove pisarne ali dela nekaj uradnikov, saj bi to po njegovem mnenju pomenilo zgolj PR-potezo brez dejanske spremembe. Namesto tega zagovarja celovito preselitev celotnega ministrstva skupaj z vsemi zaposlenimi, kar bi vodilo v obsežno reorganizacijo državne uprave.

Rončić sicer tudi sam prihaja iz Novega mesta. Vodil je tudi več visokošolskih in raziskovalnih ustanov, med drugim Univerzitetno in raziskovalno središče Novo mesto. Obenem je bil več let predsednik upravnega odbora Fakultete za informacijske študije v Novem mestu.

Takšen projekt po Rončevićevih besedah ne bi bil preprost. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino zaposluje več sto ljudi, zato bi selitev zahtevala temeljito pripravo prostorskih, logističnih in prometnih pogojev ter tudi postopno prilagajanje delovnih procesov. Kljub temu pa minister v ideji vidi pomemben strateški premik. Prepričan je, da Slovenija ne more govoriti o decentralizaciji zgolj deklarativno, ampak mora to začeti uresničevati z dejanskimi potezami državnih institucij.

Za krepitev različnih delov držav

Rončević v tem kontekstu poudarja Novo mesto kot logično izbiro, saj ga vidi kot eno od regionalnih središč, ki lahko prevzame večjo vlogo v razvoju države. Pri tem se opira tudi na širši razvojni potencial regije, vključno z akademskim okoljem in na novo ustanovljeno univerzo, ki jo razume kot pomemben element policentričnega razvoja Slovenije. Selitev ministrstva bi bila po njegovem mnenju tudi sporočilo, da država enakovredno krepi različne dele države, ne le prestolnice.

V intervjuju minister ocenjuje, da bi bil ob ustrezni politični volji in dobri organizaciji tak projekt lahko izvedljiv do sredine mandata sedanje vlade. Pri tem poudarja, da ne gre za kratkoročno politično gesto, temveč za dolgoročnejšo spremembo načina delovanja države.

Rončević je hkrati izpostavil tudi nekaj širših vprašanj slovenskega šolskega sistema. Poudaril je nujnost »ideološko nevtralne šole« in spopadanje z romsko problematiko, pri čemer je poudaril, da je to kompleksen družbeni izziv, ki presega šolski sistem.