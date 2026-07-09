Rop ali Klakočar Zupančičeva: kdo ima več možnosti proti Jankoviću

Na dan, ko je predsednik državnega zbora Zoran Stevanović za 15. november razpisal lokalne volitve, sta nastop na lokalnih volitvah v Ljubljani, ki bodo z vidika nacionalne politike najzanimivejša politična bitka, potrdila nekdanji premier Anton Rop in bivša predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič. Odločitev, kdo od njiju bo izzval dolgoletnega ljubljanskega župana Zorana Jankovića, za zdaj še ni sprejeta. To naj bi se zgodilo v drugi polovici septembra. Ankete javnega mnenja za zdaj neuradno kažejo, da ima večje možnosti za preboj v drugi krog poleg Jankovića Urška Klakočar Zupančič. Hkrati pa naj bi imel po anketah Rop več potenciala, da v drugem krogu morda premaga Jankovića. Gre za to, da je politično liberalno usmerjeni Rop bolj sprejemljiv za volivce desnice, če ta nima ...