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    Slovenija

    Rop in Klakočar Zupančičeva bi naredila konec večnim županom. Kaj predlagata?

    Omejitev na tri zaporedne mandate bi veljala za občine z več kot tri tisoč prebivalci.
    Predlagatelja predlagata redni zakonodajni postopek, saj želita o vprašanju omejitve županskih mandatov omogočiti temeljito javno in politično razpravo ter iskanje širšega konsenza. FOTO: Jože Suhadolnik
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    R. I.
    10. 9. 2026 | 12:11
    10. 9. 2026 | 12:31
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    Anton Rop in Urška Klakočar Zupančič sta danes predstavila pobudo za spremembo zakona o lokalnih volitvah, s katero predlagata omejitev opravljanja funkcije župana na največ tri zaporedne mandate. Omejitev bi veljala za občine z več kot tri tisoč prebivalci, v manjših občinah pa bi zaradi ožjega nabora potencialnih kandidatov še naprej veljala sedanja ureditev. 

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    Po veljavni zakonodaji število zaporednih mandatov županov ni omejeno, zato je lahko ista oseba na funkcijo župana iste občine izvoljena neomejeno. Predlagatelja ocenjujeta, da je po več kot treh desetletjih lokalne samouprave v Sloveniji čas za razmislek o sistemski omejitvi, ki bi okrepila demokratično menjavo oblasti in politični pluralizem, sta zapisala v sporočilu za javnost.

    Predlog predvideva največ tri zaporedne štiriletne mandate, kar pomeni, da bi lahko ista oseba občino neprekinjeno vodila največ dvanajst let. Po prekinitvi zaporedja mandatov bi lahko ponovno kandidirala. »Oblast ni last tistega, ki jo trenutno opravlja. Je zaupanje, ki nam ga ljudje podelijo za določen čas. Prav zato mora demokratični sistem vsebovati tudi mehanizme, ki zagotavljajo, da se nobena javna funkcija sčasoma ne začne razumeti kot samoumevna ali trajna pravica posameznika,« je ob predstavitvi pobude poudarila Urška Klakočar Zupančič. 

    Predlog ni usmerjen proti posameznim županom in ne predstavlja presoje njihovega dela, je dodala: »Nekdo je lahko izjemno uspešen župan in uživa veliko zaupanje ljudi. Toda vprašanje, ki ga odpirava, je sistemsko: ali je za demokracijo dobro, da lahko isto izvršilno funkcijo ena oseba neprekinjeno opravlja dvajset, štiriindvajset ali celo več let. Meniva, da ni. Demokratična oblast mora biti časovno omejeno zaupanje.« 

    Oblast je začasno podeljeno zaupanje

    »Nobena oblast ni samoumevna in nobena politična funkcija ni lastništvo njenega nosilca. Oblast je začasno podeljeno zaupanje. To je temeljno sporočilo najinega predloga,« je ob predstavitvi pobude sklenil Rop in poudaril, da je »dvanajst let dovolj dolgo obdobje, da župan oblikuje razvojno vizijo, sestavi ekipo ter izvede tudi zahtevne in dolgoročne projekte. Hkrati je dovolj jasno določena meja, da politični prostor po določenem času ponovno odpremo drugim ljudem, novim idejam in drugačnim pogledom na razvoj občine.« 

    Predlog upošteva tudi velike razlike med slovenskimi občinami. Omejitev bi zato veljala za občine z več kot tri tisoč prebivalci. V najmanjših občinah je potencialni krog kandidatov za župana bistveno ožji, zato bi lahko omejitev mandatov nesorazmerno zmanjšala dejansko možnost izbire volivcev. 

    Predlog vsebuje tudi prehodno ureditev. Župani, ki so pred uveljavitvijo zakona že opravili tri ali več zaporednih mandatov, bi lahko kandidirali še na prvih rednih lokalnih volitvah po njegovi uveljavitvi. Če bi bili ponovno izvoljeni, po izteku tega mandata na naslednjih rednih lokalnih volitvah v isti občini ne bi mogli ponovno kandidirati.  

    Predlog bo vložen kot pobuda volivcem za vložitev predloga zakona.

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