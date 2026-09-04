  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Trgovina

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKolesarstvoVueltaKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    Video

    Igre

    Tisk

    English



    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Slovenija

    Rop v obmejni trgovini: storilec še vedno na begu

    Ker gre za oboroženo osebo, so občane pozvali, naj sami ne poskušajo vzpostaviti kontakta z njim.
    Po doslej zbranih informacijah je oborožen moški pristopil do varnostnika in ga oropal. FOTO: Voranc Vogel
    Galerija
    Po doslej zbranih informacijah je oborožen moški pristopil do varnostnika in ga oropal. FOTO: Voranc Vogel
    R. I.
    4. 9. 2026 | 13:45
    4. 9. 2026 | 14:30
    1:57
    A+A-
    Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

    Malo pred 12. uro so bili policisti obveščeni o ropu pri obmejni trgovini v Kuzmi. Po doslej zbranih informacijah je oborožen moški pristopil do varnostnika in ga oropal. Vzel je menda dnevni izkupiček, nato pa s kraja peš pobegnil za objekt trgovine proti gozdu, so sporočili s PU Murska Sobota.

    Policisti so zavarovali kraj dogodka in začeli zbirati prva obvestila. Postavili so blokadne točke v okolici in začeli iskati pobeglega storilca. 

    V iskanje osumljenca so vključeni tudi avstrijski policisti, ki območje preiskujejo s pomočjo službenih psov, poroča portal sobotainfo.com. Dodali so še, da o policijskih kontrolah poročajo še iz območja Gornje Radgone in da naj bi se več policijskih vozil in kriminalistov ter reševalno vozilo peljalo proti Gederovcem. 

    image_alt
    Tatovi umetnin so vedno bolj nasilni in izbirčni. Kakšne so te kraje pri nas?

    V opisu storilca so zapisali, da je moški visok približno 170 centimetrov, oblečen v črna oblačila, čez celoten obraz pa je imel masko z izrezom za oči. V času ropa je govoril s štajerskim naglasom, so še zapisali.

    Ker gre za oboroženo osebo, so občane pozvali, naj sami ne poskušajo vzpostaviti kontakta z njim. Policija poziva vse, ki bi o dogodku imeli kakršnekoli informacije, da to nemudoma sporočijo na interventno številko 113 ali na anonimni telefon 080 1200.

    Več informacij sledi po zaključenem ogledu in vseh zbranih obvestilih, so sporočili.

    Šport  |  Kolesarstvo
    12. etapa

    Veličastna zmaga Jakoba Omrzela na Vuelti

    Jakob Omrzel sam, v Pogačarjevem slogu, skozi cilj 12. etape.
    Miroslav Cvjetičanin 3. 9. 2026 | 14:42
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Vuelta 2026

    Čerin: Rdeči biki so dojeli, da lahko dosežejo nekaj velikega

    Nekdanji slovenski kolesar pričakuje, da se bo Primož Roglič boril za zmago, Tadej Pogačar pa storil vse, da se čim prej vrne na kolo.
    Miha Hočevar 3. 9. 2026 | 11:00
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Vuelta 2026

    Pogačar s padcem ni ogrozil le SP, otežil si je tudi prihodnjo sezono

    Nekdanji irski šampion in zdaj že vrsto let komentator kolesarskih dirk Sean Kelly je v kolumni ocenil, kaj vse poškodbe prinašajo slovenskemu asu.
    Nejc Grilc 3. 9. 2026 | 04:30
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Arheologija

    Tudi BBC se je poklonil odkritju slovenskih gverilskih arheologov

    Dimitrij Mlekuž Vrhovnik in Tomaž Fabec sta lani objavila članek o velikanskih kamnitih strukturah, ki so jih prazgodovinske skupnosti uporabljale za lov.
    Staš Ivanc 3. 9. 2026 | 13:43
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Avstrijska Koroška
    Vredno branja

    »Ta korak je sprožil kar nekaj stvari, ki nam prej niso uspele«

    Jure Jezeršek in Dušan Lukič razkrivata, kako je vstop na avstrijsko Koroško njunima podjetjema odprl nove poslovne poti.
    Promo Delo 25. 8. 2026 | 08:25
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Ta vikend vas v Kranju čaka prava Tour de France izkušnja

    Prazne ceste, tribune, polne navijačev, za vami množica kolesarjev, ki si želijo zmage prav toliko kot vi. So to sanje ali resničnost?
    Promo Delo 31. 8. 2026 | 10:16
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    INOVACIJE

    Kaj bo ostalo od klasičnega pisma? (video)

    Spremenjene navade uporabnikov vplivajo na pisma, dostavo, poslovalnice, paketomate in celotno poštno mrežo.
    2. 9. 2026 | 07:46
    Preberite več
    Promo
    Razno
    Vredno branja

    Goran Dragić spregovoril o svojih porazih

    Vrhunski športniki niso to, kar so, le zato, ker so v odlični telesni formi. Pol enačbe je tudi njihov um.
    Promo Delo 3. 9. 2026 | 15:26
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Izvoz zdravil

    Kako je Slovenija pristala med največjimi izvozniki zdravil na svetu

    Podatki ne kažejo toliko moči farmacevtov v Sloveniji kot logistični potencial, ki bi ga lahko bolje izkoristili.
    Karel Lipnik 4. 9. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Geopolitični šoki

    Dve tretjini svetovne trgovine pod vplivom meddržavnih napetosti

    Stroški tovora letijo v nebo, cena pa ni več prvi kriterij za izbiro dobavitelja, ampak varnost dobave.
    Milka Bizovičar 4. 9. 2026 | 04:30
    Preberite več
    Video
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Intervju Maja Zdeličan, Ljubljanske mlekarne

    Globalni trend so zdravi in okusni izdelki

    Ljubljanske mlekarne so zaupanje potrošnikov gradile sedem desetletij, saj so ustvarili blagovne znamke, s katerimi je odraščalo več generacij Slovencev.
    Marjana Kristan Fazarinc 3. 9. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Intervju Andreja Jaklič

    Zdravje prav vsem stvarem spreminja vrednost

    Na zdravje veliko bolj kot sam zdravstveni sistem vplivajo naš dohodek, izobrazba, način življenja, prehrana, gibalne navade, pravi prof. dr. Andreja Jaklič.
    Marjana Kristan Fazarinc 2. 9. 2026 | 05:10
    Preberite več

    Več iz teme

    ropPU Murska Sobotapolicijaneznani storilec

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Razno
    Jasno pojasnilo

    Slikovito o xG, kot da se bi celo noč pogovarjal z dekletom, a greš domov sam

    Nekdanji nogometni zvezdnik Manchester Uniteda Roy Keane je pronicljivo obračunal z najbolj priljubljenim nogometnim statističnim kazalnikom – pričakovani goli.
    4. 9. 2026 | 14:05
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Rop

    Rop v obmejni trgovini: storilec še vedno na begu

    Ker gre za oboroženo osebo, so občane pozvali, naj sami ne poskušajo vzpostaviti kontakta z njim.
    4. 9. 2026 | 13:45
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Dvajseta obletnica

    Hčerka lovca na krokodile se je poklonila svojemu očetu, »superjunaku«

    Pred 20 leti je med snemanjem oddaje življenje izgubil neustrašni Avstralec Steve Irwin. Družina se mu je poklonila z zapisi na družbenih omrežjih.
    Simona Bandur 4. 9. 2026 | 13:34
    Preberite več
    Šport  |  Tenis
    Drzna Belorusinja

    Ko stopi na igrišče, se kar zasvetijo karati dragih kamnov

    Arina Sabalenka na OD ZDA vzbuja pozornost z razkošnim kompletom ogrlice, zapestnice in uhanov. Vrednost presega 345.000 evrov.
    4. 9. 2026 | 13:30
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Pred odprtjem

    Na predogledu muzeja narativne umetnosti Georgea Lucasa

    Slavni ameriški režiser, stvaritelj Vojne zvezd George Lucas in njegova žena Mellody Hobson sta po novem muzeju popeljala 300 novinarjev.
    4. 9. 2026 | 13:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Dvajseta obletnica

    Hčerka lovca na krokodile se je poklonila svojemu očetu, »superjunaku«

    Pred 20 leti je med snemanjem oddaje življenje izgubil neustrašni Avstralec Steve Irwin. Družina se mu je poklonila z zapisi na družbenih omrežjih.
    Simona Bandur 4. 9. 2026 | 13:34
    Preberite več
    Šport  |  Tenis
    Drzna Belorusinja

    Ko stopi na igrišče, se kar zasvetijo karati dragih kamnov

    Arina Sabalenka na OD ZDA vzbuja pozornost z razkošnim kompletom ogrlice, zapestnice in uhanov. Vrednost presega 345.000 evrov.
    4. 9. 2026 | 13:30
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Pred odprtjem

    Na predogledu muzeja narativne umetnosti Georgea Lucasa

    Slavni ameriški režiser, stvaritelj Vojne zvezd George Lucas in njegova žena Mellody Hobson sta po novem muzeju popeljala 300 novinarjev.
    4. 9. 2026 | 13:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Način, kako se staramo, se oblikuje veliko prej, kot mislimo (video)

    Kako zgodaj začnemo graditi zdravo starost in zakaj lahko navade iz mladosti pomembno vplivajo na naše počutje, funkcionalnost in samostojnost v poznejših letih.
    3. 9. 2026 | 09:23
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    NASVET

    Kaj je pametneje narediti s 100 evri na mesec?

    Delnice ali skladi: vprašanje nima enotnega odgovora. Vrsta investicij naj bo predvsem v skladu z vašimi cilji, pričakovanji in ne nazadnje znanjem.
    3. 9. 2026 | 09:07
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    DUŠEVNO ZDRAVJE

    To težavo ima več kot polovica Slovencev

    Duševno zdravje vpliva na naše odnose, delo in vsakodnevno življenje. Pomembno je, da znake stiske prepoznamo pravočasno.
    Promo Delo 3. 9. 2026 | 09:15
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Koliko vam »požre« ura gledanja serije?

    Video, družbena omrežja in druge aplikacije hitro povečujejo porabo. Koliko gigabajtov je danes sploh dovolj?
    3. 9. 2026 | 11:40
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    PRIJAVITE SE

    Kaj se skriva za rekordi na borzah

    Borzni indeksi podirajo rekorde, vlagatelji pa tehtajo, kaj bodo do konca leta njihovim naložbam prinesle obresti, nafta in umetna inteligenca.
    4. 9. 2026 | 09:26
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Krožno gospodarstvo
    Vredno branja

    Zgodba slovenskega podjetnika: kako iz ostankov do novega izdelka

    Podjetje Les-Rock spreminja lesne ostanke v nove zamisli. Njegova zgodba pokaže, kako lahko strokovna podpora pomaga pri naslednjem koraku.
    31. 8. 2026 | 13:23
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kdaj je možna vrnitev k športu po artroskopskih posegih na kolenu

    Artroskopija je danes ena najpogostejših operativnih tehnik v ortopediji.
    Promo Delo 31. 8. 2026 | 08:48
    Preberite več
    Promo
    Razno
    Vredno branja

    V Novi Gorici vabijo na posebno doživetje

    S temi besedami v Slovenskem narodnem gledališču Nova Gorica vabijo k vpisu abonmajev za sezono 2026/2027.
    Promo Delo 31. 8. 2026 | 09:54
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKolesarstvoVueltaKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo