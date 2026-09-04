Rop v obmejni trgovini: storilec še vedno na begu

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Malo pred 12. uro so bili policisti obveščeni o ropu pri obmejni trgovini v Kuzmi. Po doslej zbranih informacijah je oborožen moški pristopil do varnostnika in ga oropal. Vzel je menda dnevni izkupiček, nato pa s kraja peš pobegnil za objekt trgovine proti gozdu, so sporočili s PU Murska Sobota.
Policisti so zavarovali kraj dogodka in začeli zbirati prva obvestila. Postavili so blokadne točke v okolici in začeli iskati pobeglega storilca.
V iskanje osumljenca so vključeni tudi avstrijski policisti, ki območje preiskujejo s pomočjo službenih psov, poroča portal sobotainfo.com. Dodali so še, da o policijskih kontrolah poročajo še iz območja Gornje Radgone in da naj bi se več policijskih vozil in kriminalistov ter reševalno vozilo peljalo proti Gederovcem.
V opisu storilca so zapisali, da je moški visok približno 170 centimetrov, oblečen v črna oblačila, čez celoten obraz pa je imel masko z izrezom za oči. V času ropa je govoril s štajerskim naglasom, so še zapisali.
Ker gre za oboroženo osebo, so občane pozvali, naj sami ne poskušajo vzpostaviti kontakta z njim. Policija poziva vse, ki bi o dogodku imeli kakršnekoli informacije, da to nemudoma sporočijo na interventno številko 113 ali na anonimni telefon 080 1200.
Več informacij sledi po zaključenem ogledu in vseh zbranih obvestilih, so sporočili.
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