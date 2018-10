Roparja na posnetku

Štore – Policijska uprava Celje je objavila slike iz posnetka nadzornih kamer na bencinskem servisu v Štorah, ki sta ga zjutraj ob šestih oropala dva moška.



Zamaskirana neznanca, visoka okoli 180 centimetrov, sta bila oblečena v temna oblačila, na glavi sta imela potegnjeni kapuci. Pri avtopralnici, ki je del bencinskega servisa, sta stopila do uslužbenke na črpalki, jo potisnila v trgovinski del servisa ter zahtevala denar. Ko jima je izročila denar, sta pobegnila.



Policija vse, ki so danes zjutraj v okolici bencinskega servisa opazili storilca ali bi ju morda prepoznali po oblačilih in obutvi, prosi, da to sporočijo na telefonsko številko Policijske postaje Celje 035426400 ali na telefonsko številko 113.