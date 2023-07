Rosvita Pesek: Mislim, da Studio City ne sodi na nacionalno televizijo

»Programske spremembe mislim, da se ne bodo tako hitro poznale,« je pred izbiranjem nove uprave – svet zavoda naj bi o predsedniku uprave odločal v četrtek – komentirala Rosvita Pesek, dolgoletna novinarka, voditeljica in zgodovinarka, ki je tako kot preostali zaposleni v pričakovanju morebitnih sprememb po odpravi zadržanja novele zakona o RTV Slovenija.

Sama se je pred referendumom izrekla proti noveli in dejala, da je bila beseda depolitizacija zlorabljena. »Nisem politično naivna in v to, da bi si nekdo sam odrezal prste tiste roke, ki ga bo čez nekaj let na volitvah oziroma ves čas v javnomnenjski podpori hranila, ne verjamem,« pravi zdaj in dodaja, da je točno določena elita izbrala, katerim civilnim družbam bodo pripadli predstavniki v svetu zavoda. Nobene demokratičnosti ni bilo, meni.

Pojasnjuje tudi, kako so vodstvene menjave na RTV Slovenija ob vsaj nekakšnem dialogu potekale doslej in kako je v prejšnjem programskem svetu pa tudi zdajšnjem svetu zavoda ostala le »ena špura«. In zakaj se je ta dialog porušil? »Ker se je šlo do popolnosti v prevzem,« odgovarja.

Sama pravi, da je glede prihodnosti TV Slovenija črnogleda, saj da zamujajo z razvojem ... Dotaknila pa se je tudi številnih odhodov kolegov, zaradi katerih je kakovost vsebin zdaj slabša, ter tudi nepremišljenega spreminjanja sheme. Bi se morali po njeno oddaji Studio City in Politično s Tanjo Gobec vrniti na spored? »Kot gledalka mislim, da Studio City ne sodi na nacionalno televizijo,« odgovarja in dodaja, da ne ustreza nobenemu od standardov, ki jih morajo drugi spoštovati. V zadnjih dveh letih se je po njeno oddaja spremenila v izrazito politično enosmerno.

Podobno je njeno mnenje o oddaji Arena, ki jo je nasledila na sporedu.

»To me ne preseneča, kajti razmere niso dobre,« pa je komentirala informacijo, da njena sovoditeljica oddaje Odmevi Tanja Starič zapušča TV Slovenija.

Še preden je zdravstveni minister Danijel Bešič Loredan v petek podpisal odstopno izjavo, ki mu jo je dal predsednik vlade Robert Golob, pa je ocenjevala možnosti za njegov obstanek in govorila o napakah, ki jih zaradi neznanja delajo vsi novi obrazi. Po njenih besedah je bolj nujna konsenzualna politika, ki ne bo gradila na izključevalnosti. Kot primer sama predlaga, da bi vsaj kakšen minister po koncu vsakokratne vlade nadaljeval delo v novi.

Nismo pa se izognili niti oceni možnosti za skupno evropsko listo Anžeta Logarja z NSi in SLS, kar je predlagal prvak NSi Matej Tonin v Delovem podkastu Moč politike, in odhoda Janeza Janše z vrha SDS še pred naslednjimi parlamentarnimi volitvami.