Podjetju RSteam za prilagoditev koronske aplikacije 4026 evrov

Direktor podjetja Primož Cigoj, ki je sicer tudi raziskovalec na Inštitutu Jožef Štefan, je januarja razvil spletno aplikacijo CoronaLive za spremljanje statistik epidemije, ki se je hitro uveljavila kot eden najbolj zanesljivih in zaupanja vrednih virov podatkov ne le v Sloveniji, temveč tudi v svetovnem merilu. CoronaLive obiskovalcu med drugim ponuja tudi zbirni vpogled v izredno pomembno kategorijo informacij, ki jih ne najdemo povsod: število opravljenih testov na koronavirus v vsaki državi.

Minister za javno upravoje podpisal pogodbo s, predstavnikom podjetja RSteam, katero bo prilagodilo mobilno aplikacijo za varovanje zdravja. Mobilna aplikacija za operacijska sistema iOS in Android bo temeljila na t.i. nemški aplikaciji Corona-Warn-App, razvili naj bi tudi grafični vmesnik za povezavo na zaledni sistem Covid-19 opozorilnega sistema.Na poziv ministrstva za oddajo ponudbe se je odzvalo šest ponudnikov, od katerih dve ponudbi nista izpolnjevali razpisanega pogoja glede ponudbene vrednosti (cene), štiri pa so ta pogoj izpolnjevali.Strokovna skupina ministrstva za javno upravo je preučila štiri ponudbe, čemur je danes sledil podpis pogodbe z najcenejšim ponudnikom, to je podjetje RSteam, ki je oddalo ponudbo v višini 4026 evrov z vključenim DDV.Rok za izvedbo prilagoditve aplikacije je 1. avgust 2020, so sporočili z ministrstva za javno upravo. Drugi odstavek 25. člena pogodbe pa določa tudi, da morebitni aneksi k pogodbi ne bodo v nobenem primeru pomenili dodatne finančne obveznosti za naročnika.Podjetje RS Team deluje od leta 2004, ponujajo razvoj mobilnih aplikacij v programskem jeziku Swift in Objective-C za vse Apple platforme, Kotlin in Java programski jezik za izdelavo aplikacij za Android pametne telefone ter spletni razvoj »frontend« in »backend« razvijalskih storitev. Njihov zadnji projekti so: Poslovni imenik, Dil.si, Etrel, Notranjska, mCOBISS in Nepremičnine.