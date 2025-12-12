  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Slovenija

    RTV noče senzacionalistične Tarče

    V novem programsko-produkcijskem načrtu RTV Slovenija želijo več strokovnosti in razprave, ne pa skakanja v besedo sogovornika.
    Novi PPN predvideva, da bo Tarča preiskovalna, ne polemična oddaja, politikom bi omogočili gostovanje le takrat, ko bodo klicani na odgovornost, ne pa kot komentatorjem dogajanja. FOTO: Leon Vidic
    Galerija
    Novi PPN predvideva, da bo Tarča preiskovalna, ne polemična oddaja, politikom bi omogočili gostovanje le takrat, ko bodo klicani na odgovornost, ne pa kot komentatorjem dogajanja. FOTO: Leon Vidic
    Tomica Šuljić
    12. 12. 2025 | 16:24
    12. 12. 2025 | 16:52
    6:00
    A+A-

    Nedavno objavljen osnutek programsko-produkcijskega načrta (PPN) za prihodnje leto RTV Slovenija je dvignil vihar v kozarcu vode: ustvarjalci oddaje Tarča so bili precej užaljeni, ker so snovalci PPN zapisali: »Oddaja ne bo senzacionalistična, ampak jo bomo vzpostavili na najvišji ravni strokovne, umirjene studijske razprave.« Snovalci so odgovorili s pismom, v katerem so tudi sami ugotovili, da je njihovo delo v sedanji kadrovski sestavi »dolgoročno nevzdržno«.

    image_alt
    Zakaj Jankovića ni bilo v oddaji Tarča

    Tarča bo preiskovalna, ne polemična oddaja.

    Politikom bi omogočili gostovanje le, ko bodo klicani na odgovornost.

    Oddaja ima različne vatle za različne goste.

    Novi PPN namreč predvideva, da bo Tarča preiskovalna, ne polemična oddaja, politikom bi omogočili gostovanje le takrat, ko bodo klicani na odgovornost, ne pa kot komentatorjem dogajanja, opredeljen pa je tudi nov cilj: »Bistvo bodo torej preiskovalno novinarstvo, iskanje rešitev in ne zgolj polemična studijska razprava.« Da gostje neradi pridejo v oddajo v obstoječi obliki, se je pokazalo v četrtek, ko je prihod zavrnil Zoran Janković, župan Ljubljane.

    Na nacionalni televiziji informativne oddaje tekmujejo s konkurenco na komercialnih televizijah, tudi po slogu poročanja: pomembnejša kot vsebina postaja dinamika.

    V polemiko so se vključili tudi drugi: nekdanja kulturna ministrica Majda Širca meni, da je dialog med vodstvom in ustvarjalci Tarče koristen: »Tarča ne zaostaja za mediji, ki radi vohajo kri ob zavedanju, da so eksces, madež in 'govori se' efekt porok gledanosti, kar je za izjavljanje s pozicije javnega medija, ki prisega na objektivnost, uravnoteženost in argumentiranost, nerodna zadeva,« je povedala za ljubljanski Dnevnik.

    image_alt
    RTV o Tarči: Koncept se izboljšuje v skladu s krovno programsko usmeritvijo TV

    Majda Širca je dodala, da Tarča hlepi po senzacionalističnosti in čim večji gledanosti ter zato nemalokrat zaobide ali zanemari vzroke in kontekste določenega problema. Publicist Marko Crnkovič je po objavi novega PPN na svoji strani Fokuspokus ocenil, da Tarča »slovi po tem, da nam TVS pod blagovno znamko raziskovalnega novinarstva prodaja populistično sesuvanje domnevnih ali dejanskih nepravilnosti«, Žnidaršičevo je označil kot »zadirčno voditeljico«, goste v oddaji pa kot »ne nujno vpletene«

    Za Piramido, kjer je začela kariero voditeljice Erike Žnidaršič, si je ob začetkih leta 2006 zamislila oddajo, v kateri »ne sme biti niti sekunde tišine«. FOTO: Arhiv Dela
    Za Piramido, kjer je začela kariero voditeljice Erike Žnidaršič, si je ob začetkih leta 2006 zamislila oddajo, v kateri »ne sme biti niti sekunde tišine«. FOTO: Arhiv Dela

    Način vodenja oddaje je današnja voditeljica Erika Žnidaršič prinesla na TV Slovenija (TVS) ob prestopu s POP TV. Na slednji se je kalil njen televizijski slog (takrat še novinarke); a leta 2005 sta jo na TVS pričakala takratni direktor Jože Možina in njegov pomočnik Igor Pirkovič z oddajo Piramida. Za Piramido, kjer je začela kariero voditeljice, si je ob začetkih leta 2006 zamislila oddajo, v kateri »ne sme biti niti sekunde tišine«. Vmes pa so se tudi vatli za poročanje na TVS precej spremenili. Že dolga leta na nacionalni televiziji informativne oddaje tekmujejo s konkurenco na komercialnih televizijah, tudi po slogu poročanja: pomembnejša kot vsebina postaja dinamika.

    Tarča hlepi po senzacionalističnosti in čim večji gledanosti ter zato nemalokrat zaobide ali zanemari vzroke in kontekste določenega problema, opozarjajo kritiki. FOTO: Rtv
    Tarča hlepi po senzacionalističnosti in čim večji gledanosti ter zato nemalokrat zaobide ali zanemari vzroke in kontekste določenega problema, opozarjajo kritiki. FOTO: Rtv

    Tako mora vsakih 15 do 20 sekund zazveneti kakšna izjava sogovorca, zvok iz okolja ali drug dražljaj za gledalca, čigar zanimanje skušajo ohraniti ustvarjalci vseh informativnih oddaj. Absurd sodobne informativne TV-produkcije pa se kaže ob tako imenovanih vklopih v informativne oddaje: novinarji najpogosteje v večernih urah poročajo izpred zaprtih ministrstev ali parlamenta.

    image_alt
    Zakaj Tarče ni vodila Erika Žnidaršič? RTV odgovarja

    V četrtkovem osrednjem Dnevniku sta bila, denimo, oba vklopa opravljena izpred RTV Slovenija, kar je še poenostavilo izvedbo za ustvarjalce oddaje – toda gledalke in gledalci zaradi te dramaturgije poročanja ne dobijo bolj kakovostnih informacij kot tisti, ki so iste novice že popoldne prebrali na spletnih portalih.

    Na lastni točki preloma

    V past te forme se je ujela tudi uro dolga oddaja Tarča, ki ima različne vatle za različne goste. Pred dvema poletjema je v svojevrsten bran na vrhuncu afere Fotopub vzela Dušana Josipa Smodeja, ki mu ni postavila niti enega ostrega vprašanja o domnevnih spolnih zlorabah. V oddaji imajo posamezniki, ki dopolnjujejo zamišljen kontekst oddaje (kot na primer pred kratkim nedavna predsednica Državne revizijske komisije), precej več časa za pojasnila, preden jih voditeljica prekine. Spet drugim gostom – in ti so v večini – pa bistveno prej seže v besedo z novim ostrim vprašanjem. V PPN navajajo, da Tarča ne sme biti »zgolj polemična studijska razprava« – če seveda gostje v oddajo sploh pridejo!

    V resnici je oddaja Tarča na lastni točki preloma, od koder jo želi novi PPN potegniti (tudi) s »preudarno razpravo z relevantnimi strokovnjaki in poznavalci problematik«. Ustvarjalci oddaje pa ugotavljajo, da je v trenutni sestavi redakcije Tarče njihovo »delo, ki je potrebno za takšno raven, dolgoročno nevzdržno, obenem pa se kadrovska sestava poslabšuje«.

    To je na koncu pripeljalo do tega, da je pred dvema dnevoma voditeljica v studiu imela le štiri novinarje iz Tarče, brez gostov: najprej so zavrteli svoje avtorske prispevke, nato pa so polemizirali med seboj. Takšna oblika oddaje je doslej pripadala podkastu kakšne športne televizije, kjer imajo komentatorji tekem okroglo mizo po odigranih krogih domačih in tujih nogometnih prvenstev. Ali je to prihodnost »najbolj gledane informativne oddaje na TVS«, kot navajajo ustvarjalci, pa si morajo ti odgovoriti skupaj z vodstvom na Kolodvorski.

    Sorodni članki

    Novice  |  Črna kronika
    Policija

    Glede kaznivih dejanj spolnega nasilja iščejo osebe tudi v tujini

    Več oseb pa še iščejo, nekatere med njimi tudi v tujini, so sporočili. Žrtve znova pozivajo, naj podajo prijave.
    1. 9. 2022 | 17:50
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Kolumne
    Kolumna

    Levičarski mačist

    Vse kaže, da si policija v samostojni Sloveniji ni pridelala statusa zaveznice žensk.
    Mojca Pišek 26. 8. 2022 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    Domnevne spolne zlorabe

    Direktorja Fotopuba obtožujejo zlorab, ta se je zavil v molk

    Anonimni profil na instagramu sprožil val obtožb, prijav policiji kljub večkratnim pozivom ni.
    Tomica Šuljić 22. 8. 2022 | 20:46
    Preberite več
    Kultura  |  Glasba
    Glasbenik in igralec

    Umrl je Aleš Hadalin

    Bil je ustanovni član glasbene skupine Tantadruj, s katero je posnel dva albuma. Igral je harmoniko, orglice in kljunasto flavto.
    10. 12. 2025 | 19:56
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Dopis RTV

    Zakaj Jankovića ni bilo v oddaji Tarča

    Ljubljanski župan Zoran Janković je naslovil dopis predsednici uprave RTV Slovenija Nataliji Gorščak, ki se je nanašalo na vabilo v oddajo Tarča.
    11. 12. 2025 | 17:17
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Aretacije

    Ljubljanski podjetnik, ki je prejel kar nekaj javnega denarja, tihotapil mamila

    Vodil naj bi kriminalno združbo, v ponedeljek so mu nataknili lisice.
    10. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    E-oskrba v dolgotrajni oskrbi

    Dva tisoč uporabnikov še ni vrnilo podpisane pogodbe

    Več kot 600 uporabnikov je prejemanje storitve po 1. juliju prekinilo, tudi zaradi neupravičenega strahu pred plačevanjem storitve.
    Andreja Žibret 11. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    NORA AKCIJA

    iPhone 15 za manj kot 600 EUR? Cene na Mimovrste šle »čist' mimo«!

    Iščete darilo ali pravi trenutek za nakup bele tehnike? Do nedelje, 14. 12., je na Mimovrste 70+ uspešnic po znižanih cenah in brezplačna dostava bele tehnike.
    Promo Delo 12. 12. 2025 | 11:52
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Od prvih božičev do svetovne prepoznavnosti: to je pot družine Trampuš (video)

    Toplina, prijetno vzdušje v družbi najbližjih, smeh in dobra volja, pa tudi spoštovanje, zavzetost in vonj po sveže pečenih piškotih. To na kratko ponazarja december razširjene družine Trampuš.
    Promo Delo 10. 12. 2025 | 11:50
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Artroskopija kolena: kaj morate vedeti o postopku in okrevanju

    Artroskopija kolena je minimalno invazivna operacija, ki zagotavlja hitrejše okrevanje, predvsem pa manj zapletov.
    Promo Delo 9. 12. 2025 | 08:42
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    DOBRODELNOST

    Zakaj zaupajo zvezi Anite Ogulin?

    Vsak otrok si zasluži praznični čas, poln topline, čarobnosti in iskrenih prazničnih nasmehov. Zato smo se v Supernovi povezali s programom Botrstvo.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 08:45
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetja

    Skrb za zaposlene kot konkurenčna prednost

    Za podjetja so kadri ključni gradnik uspeha. Želijo možnosti za poklicni razvoj, fleksibilne delovne pogoje ter različne motivacijske spodbude.
    Marjana Kristan Fazarinc 11. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Nova infrastruktura umetne inteligence v Sloveniji

    Direktorica Digitalizacije Telekoma Slovenije Ajda Brlec in direktor Izuma Dr. Aleš Bošnjak sta pojasnila uporabnosti umetne inteligence.
    Delo uredništvo 8. 12. 2025 | 15:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Glavni direktor NLB Lease&Go

    NLB z lizingom podvojila obseg poslov na Hrvaškem

    Bilančno vsoto načrtujejo v petih letih podvojiti, v intervjuju pojasnjuje Marko Jerič, glavni direktor NLB Lease&Go.
    Nejc Gole 8. 12. 2025 | 06:49
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Jedrska energija

    Westinghouse spet utrjuje nekoč vodilni položaj

    Do novih rešitev in optimizacije gradnje si zdaj pomagajo tudi z umetno inteligenco, ki po drugi strani postaja glavni porabnik elektrike.
    Borut Tavčar 6. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    TarčaRTV Slovenijatelevizijaprogramsko-produkcijski načrtErika ŽnidaršičJože MožinaIgor Pirkovič

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Premium
    Novice  |  Svet
    Reparacijsko posojilo

    Orbán ne more več blokirati pomoči Ukrajini

    Pred vrhom EU še ni gotovo, ali bo Kijevu zagotovljeno reparacijsko posojilo na podlagi ruskih rezerv.
    Peter Žerjavič 12. 12. 2025 | 16:38
    Preberite več
    Magazin  |  Avtomobilno
    Prodaja avtomobilov

    Majhni VW ID.polo, škoda epiq in cupra raval prihodnje leto v električno tekmo

    Porsche Slovenija letos pri nas ohranja tretjinski delež. Trg električnih je zrasel in naj bi v prihodnje še nekaj bolj.
    Gašper Boncelj 12. 12. 2025 | 16:26
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Televizija

    RTV noče senzacionalistične Tarče

    V novem programsko-produkcijskem načrtu RTV Slovenija želijo več strokovnosti in razprave, ne pa skakanja v besedo sogovornika.
    Tomica Šuljić 12. 12. 2025 | 16:24
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

         V živo: Niki Prevc odlično kaže tudi v Klingenthalu

    V finale tekme smučarskih skakalk za svetovni pokal v Nemčiji so se prebile štiri Slovenke.
    12. 12. 2025 | 16:19
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    OI 2026

    Kontroverzni glasbenik bo častni trener ameriške reprezentance na OI 2026

    Sloviti reper bo na olimpijskih igrah v Milanu in Cortini d'Ampezzo animiral ter motiviral športnike ameriške reprezentance.
    12. 12. 2025 | 16:11
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Televizija

    RTV noče senzacionalistične Tarče

    V novem programsko-produkcijskem načrtu RTV Slovenija želijo več strokovnosti in razprave, ne pa skakanja v besedo sogovornika.
    Tomica Šuljić 12. 12. 2025 | 16:24
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

         V živo: Niki Prevc odlično kaže tudi v Klingenthalu

    V finale tekme smučarskih skakalk za svetovni pokal v Nemčiji so se prebile štiri Slovenke.
    12. 12. 2025 | 16:19
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    OI 2026

    Kontroverzni glasbenik bo častni trener ameriške reprezentance na OI 2026

    Sloviti reper bo na olimpijskih igrah v Milanu in Cortini d'Ampezzo animiral ter motiviral športnike ameriške reprezentance.
    12. 12. 2025 | 16:11
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    DIGITALIZACIJA

    Je naša prihodnost v orožarskem preboju, ki prihaja iz Evrope?

    Direktorica Digitalizacije Telekoma Slovenije Ajda Brlec in direktor Izuma Dr. Aleš Bošnjak sta pojasnila uporabnosti umetne inteligence.
    1. 12. 2025 | 15:18
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Poslovanje podjetij

    Slovensko podjetje postaja eno vodilnih v regiji

    Podjetje Riko razvija napredne intralogistične rešitve po meri, ki podjetjem zagotavljajo hitrejši pretok materiala, večjo storilnost in sledljivost procesov.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 11:16
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Pickbox: vaš vodnik skozi svet kakovostne vsebine

    Dva načina gledanja, ekskluzivni naslovi Apple TV in bogat praznični program ustvarjajo nepozabno izkušnjo.
    Promo Delo 8. 12. 2025 | 08:42
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Katero vino izbrati za praznično mizo, da bo večer res nepozaben?

    Naj bo december čas, ko nazdravljamo okusom, ki povezujejo.
    Promo Delo 10. 12. 2025 | 09:59
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Slovenski otroci so dobili prepotrebno pomoč

    Prazniki so čas obdarovanja, ob tem pa so v Lidlu Slovenija spet dokazali, da so nakupi gurmanskih dobrot lahko tudi dobrodelni.
    Promo Delo 12. 12. 2025 | 08:53
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    BIVANJE

    Zakaj je v nekaterih domovih bolj prijetno živeti

    Ljudje večino časa preživimo doma, v zaprtih prostorih, zato je res pomembno, kako je naš dom zasnovan, kako diha in kako kroji naše počutje.
    Promo Delo 11. 12. 2025 | 10:01
    Preberite več
    Promo
    Zgodbe  |  Digitalna odpornost
    Vredno branja

    Panika: Kaj, če gredo leta dela v nič?

    Minute, ki odločajo: kako se podjetja v resnici odzivajo na kibernetske incidente.
    Promo Delo 9. 12. 2025 | 10:31
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Kako premostiti finančno vrzel, ko podjetje menja lastništvo ali obliko

    Menjave lastništva, statusna preoblikovanja in prevzemi so obdobja, ki podjetjem prinašajo največ strateških priložnosti – in hkrati največ negotovosti.
    Promo Delo 12. 12. 2025 | 08:20
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Brezplačna E-oskrba – zagotovite si varnost doma, preverite kako

    Zakon o dolgotrajni oskrbi prinaša novo pravico, ki upravičencem omogoča več varnosti.
    Promo Delo 11. 12. 2025 | 13:28
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Finance

    Priložnost, ki bo oblikovala vašo prihodnost. Ne zamudite jo

    Zamujena priložnost vas lahko stane več, kot si mislite – kredit za vaš projekt je lahko na računu že v 48 urah. Brez zapletov. Brez čakanja.
    Promo Delo 5. 12. 2025 | 08:52
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Digitalizacija

    Koliko algoritmi že usmerjajo naša življenja

    Zanesljivi informacijski sistemi so temelj digitalnega poslovanja. Omogočajo varnost podatkov, neprekinjeno delovanje in večjo odpornost proti tveganjem.
    Promo Delo 8. 12. 2025 | 09:32
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo