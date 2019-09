RTV-prispevek bodo morali plačati tudi gledalci z internetnim dostopom

Od 1. avgusta letos RTV Slovenija omogoča sprejem vseh svojih programov brez prekinitev tudi po spletu, kar pomeni, da jih lahko gledalci spremljajo v neposrednem predvajanju na računalnikih, tablicah in pametnih telefonih. Z drugimi besedami: televizijski sprejemnik ni več pogoj za ogled programov RTV.



RTV Slovenija bo zato pozvala gospodinjstva, ki plačujejo RTV-prispevek le za radijske sprejemnike, da podajo izjavo, da nimajo naprave, ki omogoča sprejem TV-signala po internetu. Pripravili smo pet vprašanj in odgovorov, kaj to pomeni za uporabnike.

Kdo vse mora sprejemnik prijaviti, s čimer postane zavezanec za plačilo RTV-prispevka?

Kot sporoča RTV Slovenija, to velja za vse, ki imajo radijski ali televizijski sprejemnik na območju Slovenije in imajo zagotovljene tehnične pogoje za sprejem vsaj enega programa RTV Slovenija prek prizemeljskega oziroma oddajniškega omrežja RTV Slovenija, prek kabelske mreže, prek internetnega omrežja, prek satelita, prek druge tehnične rešitve, pod pogojem, da ta tehnična rešitev zagotavlja sprejem programov v najmanj enaki kakovosti kot prizemeljsko omrežje.

Kdaj bo RTV pozvala sprejemnike, da podajo izjavo, da nimajo naprave, ki omogoča sprejem TV-signala po internetu?

RTV Slovenija je v sporočilu za javnost v sredo zapisala, da bo sprejemnike pozvala v »prihodnjih dneh«.

Kaj se bo zgodilo, če izjave ne bom podal?

RTV Slovenija bo v tem primeru začela zaračunavati celoten znesek prispevka.

Imam računalnik, nimam pa internetnega dostopa. Bom moral kljub temu plačati RTV prispevek?

Ne.

Imam televizijski sprejemnik in plačujem RTV-prispevek. Bom moral zaradi tega, ker imam doma tudi računalnik z internetnim dostopom, plačevati več?

Ne. »Uradni poziv RTV Slovenija se nanaša izključno na gospodinjstva, ki plačujejo RTV-prispevek le za radijske sprejemnike in ki predstavljajo približno štiri odstotke vseh zavezancev za plačilo RTV-prispevka, in nikakor ne na vse zavezance,« piše v sporočilu za javnost RTV Slovenije.