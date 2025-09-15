Za odpravo RTV-prispevka: Resni.ca v dveh tednih zbrala 5000 podpisov

Zunajparlamentarna stranka Resni.ca je v dveh tednih zbrala več kot 5000 podpisov podpore za vložitev predloga novele zakona o Radioteleviziji Slovenija (RTVS), s katerim bi odpravili obvezni RTV-prispevek, so sporočili iz stranke. Menijo, da je to pomemben korak, da financiranje RTVS postane »stvar svobodne odločitve državljanov, in ne prisile«.

Postopek zbiranja podpisov so začeli 1. septembra in traja 60 dni, zato imajo po mnenju Resni.ce »še ogromno časa, da jim pokažemo, kako enotni in množični smo lahko«. Podpis lahko zainteresirani oddajo elektronsko ali osebno na katerikoli upravni enoti.

Zunajparlamentarna stranka Resni.ca predlaga vložitev predloga novele zakona o RTVS, s katero bi med drugim ukinili RTV-prispevek in prešli na neposredno financiranje javne radiotelevizije iz sredstev državnega proračuna. Zavzemajo se tudi za pripravo programa racionalizacije poslovanja, ki bi omogočil financiranje zavoda v dosedanjih finančnih okvirjih.

Skladno z zakonom lahko pobudo volivcem za vložitev predloga zakona vloži vsak volivec, politična stranka ali drugo združenje volivcev.