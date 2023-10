RTV Slovenija ima tri nove direktorje

Kot smo napovedali, so svetniki zavoda RTV Slovenija podali soglasje k imenovanju direktorice TV Slovenija Ksenije Horvat, Radia Slovenija Mirka Štularja in digitalnih vsebin Kaje Jakopič. Uprava je vse tri izbrala na ponovljenih razpisih. O njihovih vizjah so se svetniki z njimi že prehodno pogovorili, zato je seja minila tako rekoč brez razprave. Vsi trije so kratko sicer povedali nekaj uvodnih besed, pri čemer so izpostavili nujnost povrnitve zaupanja gledalcev oziroma ohranitve le tega ...

»Moj cilj je institucionalno in uredniško neodvisen javni medij, ki bo na področju politike, kulture, gospodarstva, znanosti, športa, razvedrila izpolnjeval pričakovanja gledalcev vseh generacij, in ki bo finančno odgovoren do plačnikov prispevka,« je v svoji predstavitvi na primer povedala šele četrta ženska na čelu TV Slovenija, ki jo morda čaka daleč najbolj zaskrbljujoča zapuščina svojih predhodnikov.

Poleg postavitve najožje ekipe je zdaj pred trojico direktorjev tudi priprava programsko-produkcijskega načrta, ki je osnova za vse programske spremembe na RTV Slovenija.