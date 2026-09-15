SNS vstopa v kampanjo proti ukinitvi RTV-prispevka

Sindikat novinarjev Slovenije (SNS) vstopa v referendumsko kampanjo proti ukinitvi RTV-prispevka. »RTV je in mora ostati naš skupni prostor. Vse drugo bi pomenilo odmik od ideje javne radiotelevizije, čemur moramo reči ne, če želimo živeti v demokratični družbi. Zato vprašanje RTV-prispevka ni zgolj vprašanje financiranja javne radiotelevizije, temveč tudi vprašanje, kakšno demokracijo želimo ohraniti za prihodnost,« je zapisala predsednica SNS Alenka Potočnik.

»Prišli smo do točke, ko je resno ogrožen obstoj javne RTV in status zaposlenih. To smo v novinarskih sindikatih sporočili pred štirimi leti, ko smo tedanjemu vodstvu radiotelevizije in ustanovitelju napovedali stavko s prvo stavkovno zahtevo po neodvisni javni radioteleviziji. Tudi štiri leta pozneje zahteva ostaja. V njen bran danes sporočamo, da v Sindikatu novinarjev Slovenije vstopamo v referendumsko kampanjo proti ukinitvi RTV-prispevka in vabimo državljanke in državljane, da 11. oktobra obkrožijo proti,« so zapisali pri SNS.

Aktualna politična oblast, ki poziva k ukinitvi prispevka, poudarja, češ da RTV z ukinitvijo prispevka ne ukinjajo, saj da bodo denar zagotovili v državnem proračunu, državljane pa da razbremenjujejo plačila prispevka. Toda za izrečenim se skriva resnična namera – gre za politično potezo, s katero si želi aktualna politična oblast podrediti osrednjo medijsko institucijo v državi. S financiranjem RTV iz državnega proračuna strošek za prebivalstvo namreč ne bi izginil, temveč bi se spremenil način njegovega financiranja. Toda RTV-prispevek kot javna dajatev pomeni bolj transparenten in predvidljiv način financiranja javne radiotelevizije. Vemo, za kaj prispevamo, in vemo, kaj mora javna RTV v zameno zagotavljati vsem nam.«

»Kaj pa se lahko zgodi pri proračunskem financiranju medijev, je pred leti, ko je vlado prav tako vodila SDS, pokazala izkušnja Slovenske tiskovne agencije. Ta je bila več mesecev brez financiranja javne službe, s prostovoljnimi prispevki pa so jo reševali državljanke in državljani,« so še zapisali v SNS.

Gre za celotno družbo

Predstavnik društva novinarjev (DNS) Borut Mekina pa je opozoril, da vprašanje ne zadeva le novinarjev, temveč celotno družbo. »RTV Slovenija je v tem trenutku z zakonom ena najbolj zaščitenih neodvisnih institucij v državi. To vprašanje ne zadeva samo novinarjev, ampak vse občane Slovenije,« je poudaril Mekina. Po njegovem mnenju bi morebitna izguba neodvisnosti RTV odprla vrata širši politizaciji družbe.

Opozoril je, da bi se politični vplivi, če bi oslabili neodvisnost javne radiotelevizije, lahko razširili tudi na druge državne institucije in področja družbenega življenja. »Če bo ta neodvisnost padla, se bo politizacija brez ovir širila naprej po družbi,« je dejal Mekina in priznal, da so številni državljani kritični do RTV Slovenija, vendar poudarja, da mora demokratična družba ohraniti vsaj možnost obstoja neodvisne institucije. Zato v društvu novinarjev pozivajo volivce, naj na referendumu glasujejo proti ukinitvi RTV-prispevka.