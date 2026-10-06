Igor Vobič: Politika ne sme imeti roke na finančni pipi RTV Slovenija

Na superreferendumski nedelji 11. oktobra bo eno izmed štirih vprašanj tudi: »Ali ste za to, da se ukine obvezno plačevanje prispevka za programe RTV Slovenija?« Kaj bi ukinitev RTV-prispevka pomenila za prihodnost javne radiotelevizije? Bi RTV Slovenija postala bolj odvisna od vsakokratne oblasti in kaj bi to pomenilo za njen program, financiranje in neodvisnost? »Referendumsko vprašanje je zgolj prvi korak resnega posega v to, kako bo RTV Slovenija organizirana,« meni Vobič. FOTO: Neža Kralj Pred referendumskim odločanjem smo se pogovarjali z Igorjem Vobičem s katedre za novinarstvo na fakulteti za družbene vede, ki opozarja: »Pri vprašanju RTV-prispevka ni zgolj tehnično vprašanje, ni samo vprašanje višine sredstev, ampak predvsem vprašanje, kdo drži roko na tej pipi.« Vobić meni, da ...