    RTV Slovenija se je morala zadolžiti, da je 2003 zaposlenih dobilo plače

    V poročilu, ki ga je predstavil Svet RTV Slovenija, je ob izplačilu plač dolg RTV Slovenija znašal okoli šest milijonov evrov.
    Seja sveta RTV Slovenija se je prekinila in se bo nadaljevala 13. maja, ko bodo obravnavali tudi poročilo o notranji reviziji za preteklo leto, ki danes ni prišlo na vrsto. FOTO: Tomi Lombar
    R. I.
    22. 4. 2026 | 21:40
    RTV Slovenija se je v prvem četrtletju leta 2026 znašla v finančnih težavah, ko je bilo treba najti sredstva za izplačilo plač 2003 zaposlenih. Medijska hiša se je morala zato, da bi lahko nakazala plače zaposlenim, zadolžiti, vendar je večino dolga do konca marca že vrnila. V poročilu, ki ga je predstavil Svet RTV Slovenija, je ob izplačilu plač dolg RTV Slovenija znašal okoli šest milijonov evrov. 

    Do konca meseca se je dolg sicer zmanjšal na 1,4 milijona evrov, saj so 4,6 milijona dolga že poravnali. Poročilo je ob tem razkrilo, da je število sklenjenih pogodb o zaposlitvi konec marca znašalo 2003, kar je 31 manj, kot je bilo načrtovano, in 26 manj v primerjavi z decembrom lani. 

    Ohranitev gledanosti in razvoj strategije

    Kljub finančnim težavam je prvi program Televizije Slovenija ohranil povprečno gledanost v primerjavi z enakim obdobjem lani, medtem ko je drugi program gledanost še povečal. Svet RTV Slovenija je ob tej priložnosti razpravljal tudi o strategiji razvoja, ki jo uprava obljublja do 20. maja, čeprav je svet pričakoval, da bo ta pripravljena že do konca marca. Član sveta Igor Šmid je opozoril, da je delo brez strategije ohromljeno.

    Ob tem je poročilo varuhinje pravic gledalcev in poslušalcev za leto 2025 pokazalo pomemben trend - število odzivov narašča, predvsem na programski enoti MMC. 

    Aleš Smrekar: Velike razlike nastajajo v glavi

    V preteklem letu je bilo obravnavanih kar 2341 odzivov, kar pomeni povečanje deleža odzivov na MMC za 10 odstotnih točk v primerjavi z letom prej. Delež odzivov na televizijo je znašal več kot 37 odstotkov, odzivi na RTV Slovenija so predstavljali približno tretjino, medtem ko je delež odzivov na radio ostal nizek, le 4 odstotke.

    Pri MMC-ju je bil najpogostejši vzrok za odzive vprašanje komentiranja vsebin, zaradi česar se je MMC odločil ohraniti možnost komentiranja. Varuhinja Marica Uršič Zupan je poudarila, da so odzivi gledalcev pripomogli k izboljšanju kakovosti programov in zmanjšanju napak v vsebinah.

    Nov poklicni in etični kodeks RTV Slovenija

    Poleg poročila o odzivih gledalcev so članice sveta RTV Slovenija opozorile tudi na uvedbo novega poklicnega in etičnega kodeksa, ki je začel veljati danes. Ta je nadomestil zastarela poklicna merila in načela novinarske etike, po katerih je varuhinja presojala do zdaj.

    Direktorica TVS, Ksenija Horvat, je izrazila zadovoljstvo, da je kodeks zdaj sprejet, medtem ko je Ilinka Todorovski, članica sveta, izpostavila, da je bila ravno ona gonilna sila pri njegovem nastajanju.

    Seja sveta RTV Slovenija se je prekinila in se bo nadaljevala 13. maja, ko bodo obravnavali tudi poročilo o notranji reviziji za preteklo leto, ki danes ni prišlo na vrsto. Po besedah Nevenke Črnko, članice uprave RTVS, bo to poročilo zagotovo prineslo še dodatne informacije o finančnem poslovanju in stanju v javnem zavodu.

    Karmen Willum Švegl: Smo v prostem padu in nimamo pojma, kam bomo trčili

    V začetku leta 2026 je RTV Slovenija kljub težavam z denarjem uspelo ohraniti stabilnost in gledanost svojih programov, vendar so še vedno prisotni resni finančni in strateški izzivi, ki jih bo treba v prihodnjih mesecih rešiti.

    Povečano število odzivov gledalcev in sprejetje novega poklicnega kodeksa pa kažejo, da javna radiotelevizija sprejema odgovornost za kakovost svojih vsebin in izboljšanje odnosa s svojim občinstvom.

    Šport  |  Košarka
    Liga NBA

    Kot da poškodba in operacija nista bili dovolj, se zdaj zapleta tudi okrevanje

    Zvezdnik Philadelphie 76ers Joel Embiid bo zaradi okrevanja po operaciji slepiča najverjetneje izpustil celotno serijo z Bostonom.
    Nejc Grilc 22. 4. 2026 | 20:35
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    14 otrok na urgenco

    Zastrupitev prvošolčkov v Lukovici, zobali strupene vršičke

    Učiteljica je otroke peljala v bližnji gozd, otroci pa so, misleč, da gre za smrekove vršičke, začeli zobati vršičke drugega drevesa – izredno strupene tise.
    22. 4. 2026 | 20:22
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Seneni nahod

    Seneni nahod traja dlje kot nekoč. Kako si lahko učinkovito pomagate?

    Pri zdravilih strokovnjaki priporočajo t.i. kombiniran pristop: antihistamine, nosna pršila s kortikosteroidi ter kapljice za oči.
    22. 4. 2026 | 20:10
    Preberite več
