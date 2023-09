Rudnika letos še ne bodo izbrisali ali likvidirali

Ko je odbor DZ za infrastrukturo novembra 2021 podprl novelo zakona o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje-Hrastnik (RTH), ki je rok za končanje zapiralnih del podaljšala na konec leta 2023, so si bili enotni, da mora biti to zadnje podaljšanje, povezano z zapiralnimi deli v tem zasavskem rjavem premogovniku. A letos RTH še ne bodo izbrisali iz registra niti ga likvidirali. Zapiranje se znova podaljšuje - v leto 2024.

Na ministrstvu za naravne vire in prostor (MNVP) se, kot pojasnjuje predstavnik RTH dr. Janez Žlak, zaradi nedokončanih upravnih postopkov že pripravlja podaljšanje zakona vsaj do 30. junija 2024. Žlak se nadeja, da bo v njem po novem izrecno uporabljena »splošna dikcija«, to je, da izbrisu družbe sledi likvidacija: »Doslej so bili v zakonodaji vedno le roki za likvidacijo. Ker pretekli roki niso bili izpolnjeni, tudi rokov za likvidacijo nismo mogli doseči.«

Program, ki je bil narejen na osnovi zakona, bo letos dokončan, zagotavlja Žlak: »V roku, med 30. septembrom in 15. oktobrom bodo odpravljene pomanjkljivosti na zadnjih treh deloviščih.« Pridobivalni prostor RTH meri 1400 hektarov, na njem pa je bilo 13.000 parcel, ki so čakale na izbris …

Dr. Janez Žlak, predstavnik RTH v likvidaciji. FOTO: Polona Malovrh

Do 15. novembra RTH čaka še dopolnitev vlog za izbris družbe: »Vloge smo oddali konec preteklega leta, kot je predvideval zakon. A niso mogle biti popolne, ker vsa dela niso bila zaključena. Po oddaji vlog je na potezi MNVP, da razpiše in izvede t. i. tehnične preglede.« Tem sledijo odločbe o izbrisu in šele izbrisu bo sledila likvidacija družbe.

Po Žlakovem mnenju bi z zapiralnimi deli lahko končali do konca decembra 2023, če »se od leta 2016, ko smo prvič predlagali zaključno letnico 2023, zakon ne bi dvakrat spreminjal«: »Drugi razlog je, da je bil RTH v osmih letih tri leta brez financiranja, da se je financiral zgolj s prodajo lastnega premoženja. Tretji razlog pa gre iskati v nenormalnih razmerah na trgu v preteklem in tem letu – v podražitvah oziroma indeksaciji, ki je RTH v likvidaciji odvzela približno 760.000 evrov.« Med prodano »srebrnino«, ki je RTH pomagala preživeti najbolj sušna leta, je bila zagotovo prodaja stanovanjskega podjetja Spekter republiškemu Stanovanjskemu skladu, za katero so iztržili 6,8 milijona evrov. »Brez te RTH ne bi preživel,« pravi Žlak.

Od leta 2010 je država iz proračuna za zapiranje RTH zagotovila okrog 300 milijonov evrov. Po letnem načrtu upravljanja bo imel RTH letos skupaj z odpravljanjem že omenjenih pomanjkljivosti na treh deloviščih še za okrog tri milijone evrov stroškov. Med najvišjimi postavkami so vzdrževanje jam in površin nad njimi, monitoring ter rente za umrlimi rudarji, za katere RTH odšteje okrog 35.000 evrov letno. »Če bi se nam uspelo dogovoriti za enkratno izplačilo, bi v te namene potrebovali 700.000 evrov,« ocenjuje Žlak.

Izpraznjeni prostori Rudnika Trbovlje-Hrastnik. FOTO: Uroš Hočevar

Izplačevalca rent bo treba določiti še pred izbrisom RTH, do takrat pa vlado oziroma pristojno ministrstvo čaka tudi izbor izvajalcev monitoringa in vzdrževalcev površin in desetih kilometrov odprtih rovov v jamah. »Dokler ti ne bodo znani, ministrstvo odločbe o izbrisu ne bo izdalo,« opozarja Žlak. Po besedah Urbana Bergerja, tehničnega vodje, so jim bila v programu 2022-2023 prvič priznana sredstva za monitoring, ki so ga prej financirali iz lastnih virov. Letno stroške monitoringa ocenjujejo na okrog 200.000 evrov, vzdrževanje 1400 hektarjev površin, ki segajo od meje z Laškim do meje z Zagorjem, pa na dvakrat toliko.

RTH s tremi zaposlenimi in tremi pogodbeno zaposlenimi bo imel v 2024 še za 1,4 milijona evrov stroškov, do dokončne likvidacije pa ga čaka še prodaja preostalega premoženja v vrednosti okrog 250.000 evrov. Stane Sotlar, likvidacijski upravitelj RTH, ocenjuje, da je v njihovi lasti še vedno tudi med 200.000 in 250.000 evri neunovčljivega premoženja, ki bo preneseno na državo. V postopku redne likvidacije RTH, ki je stekla februarja 2019, jim je sicer uspelo prodati za 5,4 milijona evrov premoženja.