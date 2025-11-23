Premier: Maistrove vrednote so opomin k enotnosti in odgovornosti

Slovenija danes obeležuje dan Rudolfa Maistra, državni praznik v spomin na 23. november 1918, ko je general Rudolf Maister v Mariboru prevzel vojaško oblast. Ob tej priložnosti so vodilni predstavniki države znova poudarili njegov zgodovinski pomen.

Osrednja slovesnost je potekala v soboto v Zagorju ob Savi, spremljale pa so jo številne regionalne obeležitve v Mariboru, Kamniku in Ljubljani. Predsednica republike Nataša Pirc Musar je praznik označila kot dan ponosa in poudarila Maistrovo odločnost pri oblikovanju severne meje.

Simbol samozavesti in poguma

Premier Robert Golob je v poslanici izpostavil, da je Maister simbol samozavesti in poguma, »ki nas uči, da prihodnost naroda gradimo z vizijo, odločnostjo in sposobnostjo stopiti skupaj«. Po njegovih besedah se danes, v času novih varnostnih izzivov, izkaže, da varnost ni samoumevna, temveč rezultat skupnih prizadevanj in zaupanja v institucije.

Premier je dodal, da mora država v zahtevnih razmerah krepiti varnost, sožitje in odpornost družbe: »Tako kot je to znal Maister – s pogledom v prihodnost in vero v skupno dobro.«

Predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič je spomnila, da dejanja Maistra in njegovih soborcev dokazujejo, kako lahko tudi manjše države odločilno vplivajo na potek zgodovine. Poudarila je, da je sodobna Slovenija zrasla na njegovi zapuščini.

Na osrednji slovesnosti v Zagorju je namestnik načelnika Generalštaba SV Uroš Paternus opisal Maistra kot simbol narodne zavesti in voditelja, ki je znal prevzeti odgovornost v ključnih trenutkih. Pokloni in spominske slovesnosti so potekali tudi v Mariboru, Kamniku in Ljubljani, kjer so položili vence ter podelili priznanja za ohranjanje spomina na generala.

Maister ostaja ena ključnih osebnosti slovenske državnosti – vojak, pesnik in strateg, ki je z odločnimi dejanji zaznamoval mejo ter utrdil narodno samozavest. Dan Rudolfa Maistra, ki ga kot praznik obeležujemo od leta 2005, ostaja opomnik zgodovinske odgovornosti in vrednot, ki povezujejo slovensko skupnost.