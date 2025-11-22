Rudolf Maister: človek, ki je znal prevzeti odgovornost za svoj narod

V Zagorju ob Savi je bila osrednja državna slovesnost ob dnevu Rudolfa Maistra, posvečena spominu na 23. november 1918, ko je general s svojo vojsko v Mariboru razorožil nemško varnostno stražo in prevzel vojaško oblast. Zbrane je nagovoril namestnik načelnika Generalštaba Slovenske vojske Uroš Paternus.

Poudaril je, da Maistra ne ohranjamo v spominu le kot vojaka, temveč kot simbol narodne zavesti in moči. »Bil je človek, ki je znal v odločilnih trenutkih prevzeti odgovornost za svoj narod,« je dejal brigadir. Ko je Maister branil severno mejo, se po njegovih besedah ni boril le za ozemlje, temveč za pravico Slovencev, da svobodno živijo na svoji zemlji: »To niso bile zgolj vojaške akcije, temveč preplet nacionalne zavesti, domoljubja, politične vizije in občutka državljanske dolžnosti.«

Paternus je izpostavil tudi vlogo Slovenske vojske, ki ni le varuh miru, temveč tudi ključni člen sistema zaščite in reševanja. V zadnjih letih se je znova izkazala pri pomoči ob poplavah, požarih, žledolomih in drugih ujmah, ko je stopila ob bok gasilcem, civilni zaščiti, policiji in številnim prostovoljcem.

Čeprav danes živimo v razmeroma mirnem obdobju, pa svet po njegovih besedah ostaja nepredvidljiv. »Majhen narod preživi le, če zna pravočasno prepoznati grožnje in se jim odločno postaviti po robu,« je poudaril ter dodal, da domoljubje pomeni tudi sposobnost, da stopimo skupaj in ohranjamo vrednote, na katerih temeljita narod in država.

General Rudolf Maister FOTO: Wikipedia

Dan Rudolfa Maistra je po njegovih besedah priložnost, da se spomin prepleta s sedanjostjo – dan, ko se z zavestjo o Maistrovem pogumu oziramo nazaj in z zaupanjem naprej.

Obrambni minister Borut Sajovic se je generalu že v četrtek poklonil z venci pred njegovim spomenikom pred ministrstvom, enako sta storili delegaciji Mestne občine Ljubljana in Zveze društev general Maister. Spominske slovesnosti so pripravili tudi v Mariboru, kjer so venec položili župan Saša Arsenovič in predstavniki Domovinskega društva generala Maistra, ter na pobreškem pokopališču.

V Kamniku, Maistrovem rojstnem mestu, so prav tako v četrtek podelili priznanja za ohranjanje njegove dediščine. Prejeli so jih Vojaški muzej Slovenske vojske, Marjeta Humar, Borut Marjan Šturm in Drago Fras.

Rudolf Maister (1874–1934) je ob koncu prve svetovne vojne odločilno prispeval k vzpostavitvi slovenske oziroma jugoslovanske oblasti na velikem delu Štajerske in Koroške. Bil je tudi pesnik, slikar in bibliofil. Letos mineva 151 let od njegovega rojstva in 91 let od smrti; vlada je lansko jubilejno leto razglasila za Maistrovo leto. Dan Rudolfa Maistra, 23. november, je od leta 2005 državni praznik, ki pa ni dela prost dan.