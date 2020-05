FOTO:Ruleta stoji, Goriški grozi bankrot

Povezali so se župani, podjetniki, severnoprimorski koalicijski in opozicijski poslanci ter državni svetniki, s predsednikom Alojzom Kovšco na čelu. Opozarjajo na položaj Goriške, ki bo zaradi močne gospodarske navezanosti na Italijo posledice pandemije občutila bistveno bolj kot preostala Slovenija. Pobudniki so prepričani, da regija potrebuje posebno obravnavo, in na to bodo opozorili na seji državnega sveta v začetku junija. »Naše ključno sporočilo, ki smo ga naslovili na vlado, je, da v primeru podaljšanja zaščitnih ukrepov zaradi pandemije v Italiji dobi Goriška možnost za prebroditev kriznega obdobja. ...