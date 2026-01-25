Rumeno opozorilo Arsa: poledica, plazovi in močan veter

Na severovzhodu države, predvsem na Koroškem, je nastala poledica. V Slovenj Gradcu in na Ravnah na Koroškem prebivalce zato pozivajo, naj se na pot odpravijo le v nujnih primerih. Nekatere ceste in druge javne površine so namreč kljub posipu izjemno spolzke. Zaradi zimskih razmer in poledice pa so nekatere ceste tudi zaprte.

Na spletnih straneh Komunale Slovenj Gradec so zapisali, da bi lahko nadaljnje padavine razmere lahko še poslabšale. Na možnost poslabšanja razmer so opozorili tudi v Javnem komunalnem podjetju Ravne na Koroškem.

Delavci podjetja VOC Celje so po besedah vodje poslovne enote Koroška Tomaža Škafarja ceste začeli preventivno posipavati že ponoči, čez dan pa delo nadaljujejo. »Najbolj kritično je bilo v Črni na Koroškem, delno pa tudi v Ribnici na Pohorju, kjer je bila poledica precej močna,« je povedal za STA. Dodatno težavo predstavlja izpiranje soli z vozišč zaradi dežja.

Po podatkih prometnoinformacijskega centra so zaradi zimskih razmer in poledice popolnoma zaprte cesta čez prelaz Vršič ter ceste čez prelaze Ljubelj, Jezerski Vrh in Pavličevo sedlo na avstrijski strani.

Rumeno opozorilo Arsa

Agencija za okolje (Arso) je zaradi poledice oziroma žleda za severovzhod države izdala rumeno opozorilo. Rumeni opozorili veljata tudi za severozahod države, kjer je znatna nevarnost snežnih plazov, in jugozahod, kjer je pričakovati sunke vetra s hitrostjo do 85 kilometrov na uro.

Popoldne bo po podatkih agencije oblačno in deževno, na severovzhodu države bo ponekod še možna poledica. Meja sneženja se bo postopno spustila do nadmorske višine okoli 800 metrov. Na Primorskem bo prehodno zapihal veter južnih smeri.

Ponoči bo predvsem v zahodni Sloveniji še nekaj krajevnih padavin. Meja sneženja se bo spustila do okoli 500 metrov nad morjem.