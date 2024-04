Rusi so se aktivno vključili v predvolilno tekmo

V nadaljevanju preberite:

Po informacijah Dela so bili sodelavci iz Slovenije izgnanega namestnika ruskega vojaškega atašeja v Sloveniji Sergeja Lemeševa v stiku z dvema kandidatoma zunajparlamentarne stranke Resnica. Gre za najbolj prorusko usmerjeno stranko v Sloveniji do sedaj.

Potem ko v zadnjem obdobju Evropo pretresa afera okoli spletnega portala Voice of Europe s sedežem v Pragi, ki je po navedbah češkega zunanjega ministrstva del ruske operacije vplivanja na evropsko politiko pred junijskimi evropskimi volitvami, se tudi v Sloveniji izrisujejo lovke ruskega hibridnega vplivanja.

V varnostnih krogih povečan obseg kibernetskih napadov in širjenja ruske propagande na družbenih omrežjih povezujejo z delovanjem iz Slovenije izgnanega namestnika ruskega vojaškega atašeja v Sloveniji Sergeja Lemeševa. Njegovi operativci, ne on osebno, so se po informacijah iz varnostnih krogov sestajali s slovenskimi državljani, ki so dovzetni za širjenje ruske propagande v Sloveniji.