Rusija, Izrael in ZDA: Kdo in kako bo vplival na slovenske volitve?

V vladi Roberta Goloba se zavedajo nevarnosti tujega vmešavanja v slovenski volilni proces med predvolilno tekmo za parlamentarne volitve marca. Manj zaskrbljeni so v opoziciji, sploh v največji stranki SDS, predvsem zato, ker bi jim zunanje vplivanje Izraela in ZDA koristilo.

»Večjega vmešavanja ali vpliva Rusije ne pričakujem. Vodilni stranki v Sloveniji, Gibanje Svoboda in SDS, sta proukrajinski. Levica je antinatovska, ni pa proruska,« ocenjuje dr. Marko Lovec, mednarodni politolog s fakultete za družbene vede. »Edina proruska stranka, ki ji ankete kažejo na preboj parlamentarnega praga, je Resnica, a je vprašanje, ali bodo tisti, ki jo podpirajo, sploh šli na volitve,« dodaja Lovec.