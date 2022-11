Zelenski postavil pogoje za pogajanja z Rusijo

V ZDA potrdili komunikacijo s Kremljem

Svetovalec ZDA za nacionalno varnost Jake Sullivan je potrdil, da določeni komunikacijski kanali med Washingtonom in Moskvo ostajajo odprti, potem ko so ameriški mediji poročali, da je Sullivan v zadnjih tednih vodil pogovore z ruskimi uradniki za preprečitev jedrske eskalacije v Ukrajini, poroča britanski BBC.

Sullivan je po navedbah BBC v ponedeljek v New Yorku dejal, da je v interesu ZDA, da ohranijo stike s Kremljem. Pri tem je vztrajal, da so uradniki »jasno seznanjeni s tem, s kom imajo opraviti«. Tiskovna predstavnica Bele hiše Karine Jean-Pierre je dodala, da si »ZDA pridržujejo pravico do pogovorov z Rusijo«.

Ameriški časnik Wall Street Journal je pred tem poročal, da je Sullivan v zadnjih mesecih opravil več zaupnih pogovorov s svojim ruskim kolegom, sekretarjem ruskega sveta za nacionalno varnost Nikolajem Patruševom, in najvišjim zunanjepolitičnim svetovalcem v Kremlju Jurijem Ušakovom. Kontakt je danes v oddaji na ruski televiziji potrdila tudi tiskovna predstavnica ruskega zunanjega ministrstva Marija Zaharova, poroča ruska tiskovna agencija Tass. Dejala je, da »Rusija in ZDA nadaljujejo z usmerjenimi stiki na tistih področjih, kjer je to najbolj potrebno«, v Moskvi pa po njenih besedah ostajajo odprti za »vzajemno koristen dialog«.