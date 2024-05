Rusija z lažmi ogroža varnost in mir celotne regije

V nadaljevanju preberite:

Na Zahodnem Balkanu vre od začetka ruske agresije na Ukrajino. Mir v Bosni in Hercegovini ter na Kosovu je ključ do ohranitve miru v celotni regiji in Evropi, Rusija s svojo dolgo roko vpliva pa poskuša ta mir omajati. Kakšne so razmere v regiji, ki ima velik vpliv na Slovenijo? Kako Nato lahko ohrani krhek mir regije, močno izpostavljene ruskemu vplivu, ter kdaj bo konec vojne v Ukrajini, nam je pojasnil ameriški admiral Stuart Munsch, poveljnik poveljstva Natovih združenih sil v Neaplju.

Predsednik vlade Robert Golob se je o razmerah na Zahodnem Balkanu in o pomenu Natove misije Kforja za stabilnost Kosova in širše regije na začetku maja pogovarjal z ameriškim admiralom Stuartom Munschem. Poveljnik poveljstva zavezniških združenih sil v Neaplju se je s slovenskim gostiteljem dotaknil tudi prihajajočega vrha Nata v Washingtonu, Natovih načrtov v regiji, kamor sodi tudi Slovenija, ter dvostranskega obrambnega sodelovanja med Slovenijo in Združenimi državami Amerike. Munsch o vsebini pogovorov z Golobom ni želel podrobneje obveščati javnosti.