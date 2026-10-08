Ruski napad na avtobusa v Ukrajini: najmanj 30 mrtvih

V ruskem napadu na dva avtobusa v mestu Kramatorsk na jugovzhodu Ukrajine je bilo danes ubitih najmanj 30 ljudi, še 18 jih je bilo ranjenih, so sporočile regionalne oblasti.

Po predhodnih poročilih o 12 smrtnih žrtvah sta tako urad doneškega tožilstva kot guvernerja navedla, da je število žrtev naraslo na 30. Javni promet v mestu so ustavili. Po navedbah ukrajinske policije, na katere se sklicuje francoska tiskovna agencija AFP, je Rusija vozili napadla z drsno oz. jadralno bombo. Guverner ukrajinske regije Doneck Vadim Filaškin je na Telegramu objavil fotografije pogorelega avtobusa.

»To so ljudje, ki jih je ubila ruska vojska,« je zapisal ob njih. Dodal je, da za to ni opravičila in ga tudi ne more biti. Ob tem je ljudi, ki so še ostali v regiji, pozval, naj pobegnejo v varnejše dele Ukrajine, poroča nemška tiskovna agencija DPA. Mestni svet Kramatorska pa je poudaril, da so ruske sile znova napadle civilno prebivalstvo.

»Avtobus. Civilno prevozno sredstvo. Ljudi, ki so preprosto opravljali svoje vsakodnevne opravke,« je dodal po poročanju španske tiskovne agencije EFE. Navedel je še, da je v mestu zaradi nenehnih napadov ruskih sil, ki so le nekaj kilometrov stran, ostal le del od 150.000 prebivalcev.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je napad potrdil v objavi na družbenem omrežju X. Kramatorsk je eno od ključnih mest v regiji Doneck na vzhodu Ukrajine, ki jih Rusija v vojni še ni zavzela. Je logistično in oskrbovalno središče ukrajinske vojske in del t. i. pasu trdnjav, ki si ga ukrajinske sile prizadevajo obdržati. Ruske sile so se približale vzhodnemu robu mesta, kar je sprožilo pozive, naj civilisti, ki so še ostali, odidejo v varnejše regije Ukrajine.

V napadih na Kijev prav tako smrtne žrtve

Kijevski župan Vitalij Kličko je medtem sporočil, da so po četrtkovem napadu z brezpilotnim letalnikom na trgovino v kijevskem okrožju Solomjanski našli dve trupli, poroča Euronews.

V napadu na štirinadstropno stavbo sta bili ranjeni še dve osebi, je dodal. Iskalna in reševalna akcija se nadaljuje.

Kličko je že v četrtek zjutraj poročal, da je v ruskih napadih na Kijev umrla ena oseba, 11 pa jih je bilo ranjenih. Po podatkih ukrajinskih zračnih sil je Rusija ponoči nad Ukrajino poslala 142 brezpilotnih letalnikov. »Po preliminarnih podatkih je protizračna obramba do 9.30 sestrelila ali nevtralizirala 126 sovražnih brezpilotnih letalnikov tipov šahed in gerbera ter drugih vrst brezpilotnikov,« so ukrajinske zračne sile zapisale na družbenih omrežjih.

Dodale so, da so zadetke zabeležili na sedmih lokacijah.