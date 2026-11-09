Prevoznik Ryanair uvaja nova pravila za zamudnike

Potniki, ki bodo potovali z letalskim prevoznikom Ryanair, bodo morali od jutri naprej spoštovati nova pravila za oddajanje prtljage in priti prej na letališče kot doslej. Irski nizkocenovni prevoznik namreč z jutrišnjim dnem skrajšuje okno, v katerem bo mogoče oddati prtljago. S tem naj bi potnikom omogočili več časa za prehod varnostnih kontrol in prihod do izstopnih vrat za vkrcanje na letalo. Pri prevozniku Rayanair je bilo mogoče doslej oddati prtljago najkasneje 40 minut pred vzletom. Po novem bo oddajo prtljage na vseh letališčih Ryanair zaprl 60 minut pred načrtovanim odhodom. »Potniki, ki uporabljajo storitev oddaje prtljage na letališču, morajo poskrbeti, da bodo prtljago oddali najmanj 60 minut pred odhodom,« opozarjajo pri irskem prevozniku. Petina potnikov »Ta mala sprememba ...