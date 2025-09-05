  • Delo d.o.o.
    PREMIUM   D+   |   Slovenija

    S Carpaccievo Marijo Italijani presenetijo še drugič

    Carpaccieva Marija z detetom je pri sv. Frančišku v Piranu. V tem raztreščenem svetu je mogoče presegati meje med ljudmi.
    Marija z detetom na prestolu, levo je sv. Frančišek Asiški, desno sv. Anton Padovanski. V ozadju je Piran iz začetka 16. stoletja. FOTO: Ubald Trnkoczy
    Galerija
    Marija z detetom na prestolu, levo je sv. Frančišek Asiški, desno sv. Anton Padovanski. V ozadju je Piran iz začetka 16. stoletja. FOTO: Ubald Trnkoczy
    Boris Šuligoj
    5. 9. 2025 | 17:41
    5. 9. 2025 | 17:41
    11:47
    A+A-

    V nadaljevanju preberite:

    Po slovenski osamosvojitvi, spremembi državne ureditve, potem ko je Slovenija v postopkih denacionalizacije vrnila premoženje razlaščencem, potem ko so dobili piranski minoriti nazaj samostan in so začeli njegovo veliko prenovo, so mnogi pričakovali, da se bo Carpaccieva slika vrnila v Piran že sredi devetdesetih let

     Tedanjega (in sedanjega) gvardijana patra Janeza Šamperla so (leta 1997) pred velikim sestankom predsednikov držav srednjeevropske pobude in pred prihodom tedanjega italijanskega predsednika Oscarja Luigija Scalfara v Piran iz kabineta tedanjega slovenskega predsednika Milana Kučana obvestili, naj bodo minoriti pripravljeni na morebitno vrnitev Carpaccieve slike. Padovanski minoriti so jo bili brez pomislekov pripravljeni takoj (in ne šele ta teden) vrniti svojim piranskim bratom.

