S Carpaccievo Marijo Italijani presenetijo še drugič

Po slovenski osamosvojitvi, spremembi državne ureditve, potem ko je Slovenija v postopkih denacionalizacije vrnila premoženje razlaščencem, potem ko so dobili piranski minoriti nazaj samostan in so začeli njegovo veliko prenovo, so mnogi pričakovali, da se bo Carpaccieva slika vrnila v Piran že sredi devetdesetih let

Tedanjega (in sedanjega) gvardijana patra Janeza Šamperla so (leta 1997) pred velikim sestankom predsednikov držav srednjeevropske pobude in pred prihodom tedanjega italijanskega predsednika Oscarja Luigija Scalfara v Piran iz kabineta tedanjega slovenskega predsednika Milana Kučana obvestili, naj bodo minoriti pripravljeni na morebitno vrnitev Carpaccieve slike. Padovanski minoriti so jo bili brez pomislekov pripravljeni takoj (in ne šele ta teden) vrniti svojim piranskim bratom.