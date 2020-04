S četrtkom se odpravlja splošna omejitev gibanja na občine

Aktualno dogajanje glede koronavirusa v Sloveniji in po svetu spremljamo: TUKAJ.

»Že z jutrišnjem dnem, torej s 30. aprilom 2020 se odpravlja splošna omejitev gibanja na občine, od ponedeljka dalje pa sledi postopen zagon številnih aktivnosti, ki jih bo mogoče opravljati ob upoštevanju navodil zdravstvene stroke,« je na twitterju sporočil premierVlada je na današnji seji sprejela načrt ponovnega vzpostavljanja prostega gibanja in zagona številnih dejavnosti v naslednjih dneh, tednih in mesecih. Načrt bo podrobneje predstavljen jutri; nekateri datumi, ki jih vključuje, so fiksni, drugi okvirni.Zborovanja in druge množične prireditve ter velika športna tekmovanja, je še sporočil premier, ne v Sloveniji ne drugod po Evropi zelo verjetno ne bodo možna vse do odkritja in splošne uporabe cepiva ali zdravila proti covidu-19.V videonagovoru, objavljenem na twitterju, se je Janša državljanom zahvalil za spoštovanje ukrepov in pozval k nadaljnjemu spoštovanju navodil zdravstvene stroke.