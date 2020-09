FOTO:S čim Tanja Fajon blokira Janeza Janšo

Ljubljana - Ker se koalicija glede svojega zakona o demografskem skladu še usklajuje, je SD tako prehitela vlado in bo - vsaj za nekaj časa - blokirala načrte Janeza Janše o združitvi vseh upravljavcev državnega premoženja ter centralizacijo in prevzemu vzvodov moči v slovenskem gospodarstvu. Cilj SD je jasen: zaustaviti koalicijsko kolesje ustanavljanja demografskega sklada - Socialni demokrati bodo namreč predlagali, da se o pred­logu zakona opravi široka javna­ ­predstavitev mnenj in da predlog zakona v okviru socialnega dia­loga obravnava ter se do njega opredeli ekonomsko-socialni svet.SD po mnenju nekaterih sogovornikov ...