Robert Golob z odsotnostjo pokazal svoj odnos do državnega zbora

Na sobotni tradicionalni slavnostni seji državnega zbora, večer pred dnevom državnosti, kot smo pisali, predsednika vlade Roberta Goloba ni bilo. Seja je bila v parlamentu ob 20. uri, uro pozneje pa so 32. obletnico slovenske samostojnosti in neodvisnosti zaznamovali še z državno proslavo, na katero je premier prišel v spremstvu partnerke Tine Gaber.

Sogovorniki, tako nekdanji predsedniki državnega zbora kot politični komentatorji, so si edini – predsednik vlade bi se moral, tako kot njegovi predhodniki, udeležiti slavnostne seje državnega zbora, ne glede na morebitna nesoglasja med njim in predsednico državnega zbora Urško Klakočar Zupančič.

Ta, sicer tudi podpredsednica Gibanja Svoboda, je bila v zadnjem času javno kritična do nekaterih potez, tudi do povečanja prejemkov uprave Slovenskega državnega holdinga (SDH). Kot smo pisali, se prav tako ni uklonila pričakovanjem o prekinitvi pogodbe o sodelovanju s svojim svetovalcem Andražem Osimom, ki je ob slovesu iz stranke izrekel nekaj ostrih kritik na račun notranjega dogajanja v Gibanju Svoboda.

S tem, da se premier slavnostne seje v parlamentu ni udeležil, je pokazal svoj odnos do državnega zbora, dodajajo sogovorniki. Dejstvo je, da so s funkcijo povezane nekatere obveznosti, ki jih je treba spoštovati, so enotno ocenili.

Dr. Igor Lukšič politični komentator

Dr. Igor Lukšič politični komentator Ko gre za proslave v državnem zboru, mora biti ob tej priložnosti v parlamentu celoten politični vrh. S tem namreč daje jasno sporočilo o enotnosti v prizadevanju za skupne vrednote v državi. Morebitna osebna razmerja in osebni boji med posameznimi nosilci moči, torej v tem primeru med Robertom Golobom in Urško Klakočar Zupančič, ne morejo biti vzrok za odsotnost na dogodkih, na katerih zaznamujejo enotnost države. V preteklosti morda kdo koga ni prenesel, a se je slovesnosti vseeno udeležil. To je državniško nezrelo vedenje.

Dr. Miro Haček politični komentator

Dr. Miro Haček politični komentator Mislim, da se pri največjem in najpomembnejšem državnem prazniku, kot je dan državnosti, spodobi, da je predsednik vlade tako na slavnostni seji državnega zbora kot tudi na državni proslavi. Tudi pri vseh prejšnjih predsednikih vlade je bilo tako, da so se obeh dogodkov udeleževali, še več: celo sam predsednik vlade Robert Golob se je udeležil obeh dogodkov leta 2022. Ne vidim torej razloga, da bi zdaj bilo drugače, razen, seveda, če niso tega povzročila osebna nesoglasja med predsednico državnega zbora in premierom.

Udeležba ni bila predvidena

Zakaj predsednik vlade ni prišel na slavnostno sejo državnega zbora, smo vprašali v njegov kabinet. »Nikoli ni bilo predvideno, da se bo predsednik vlade udeležil slavnostne seje državnega zbora. V Ljubljano je prišel pozno zvečer in se udeležil državne proslave. O vabilu Tini Gaber na slovesno sejo parlamenta nikoli ni bilo govora,« so sporočili.

Odsotnost na slavnostni seji je po informacijah njegovega kabineta Robert Golob že pred časom opravičil zaradi obveznosti, ki jih je imel v Novi Gorici. Kakšne so bile te obveznosti, niso razkrili, bile pa naj bi zasebne. »Nikoli ni bilo predvideno, da bi na sejo prišla predsednikova partnerka Tina Gaber, zato tudi ni moglo biti konflikta zaradi sedežnega reda,« so še zapisali v kabinetu in dodali, da iz spoštovanja do institucije ter do poslank in poslancev, ki so predsedniku vlade ne nazadnje potrdili mandat, se Golob sicer redno udeležuje sej državnega zbora.

Vabila na slavnostno sejo je pošiljal državni protokol. Ta je vabila poslal funkcionarjem, vabilo je prejel tudi mož predsednice republike Aleš Musar.

Odsotnosti že razburjale

Vladajoči se običajno udeležujejo državnih proslav in slovesnosti, medtem ko je opozicija na njih navzoča le izjemoma. Tako se je v soboto na osrednji proslavi ob dnevu državnosti ob odsotnosti Janeza Janše pojavil Anže Logar in s tem očitno želel poudariti distanco do svoje stranke in politike njenega predsednika.

Je pa bil Janez Janša na alternativni proslavi ob dnevu državnosti na Vrhniki, na kateri je bil govornik nekdanji predsednik republike Borut Pahor. Janša se sicer načelno ne udeležuje državnih proslav, če ne zaseda funkcije predsednika vlade.

Tudi nekdanjega predsednika republike Milana Kučana je bilo že mogoče pogrešati na državnih slovesnostih. Tako se je, na primer, odločil leta 2021 za časa tretje vlade Janeza Janše, ko je povedal, da se državne proslave ob dnevu samostojnosti in enotnosti v Cankarjevem domu ne bo udeležil. Takšno odločitev je sprejel iz protesta do politike Janševe vlade. Proslavo je bojkotiral tudi pretežni del opozicije. Se je pa Kučan takrat udeležil slavnostne seje državnega zbora ob dnevu samostojnosti in enotnosti.

Nekateri pa naj bi se po drugi strani preveč pojavljali v javnosti. Tako nekdanjemu predsedniku republike Pahorju njegovo pogosto udeležbo na različnih dogodkih po izteku mandata zamerijo v uradu njegove naslednice, češ da ji jemlje prezenco v javnosti.