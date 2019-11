FOTO:S kakšno strategijo do še boljšega oljčnega olja

Obiranje oljk v oljčniku družine Jenko. Foto Jure Eržen



Kmetijska politika bi morala bolj prisluhniti oljkarstvu

Zeleno istrsko zlato. Foto Igor Modic.



Avstrijci imajo raje oljčno olje kot Slovenci

Obiranje oljk v oljčniku družine Jenko na Srminu nad Škocjanskim zatokom.Foto Jure Eržen

Koper - Ob današnjem tretjem svetovnem dnevu oljk so v Pretorski palači pripravili mednarodno strokovno srečanje oljkarjev. Na okrogli mizi bodo spregovorili o nujnosti priprave strategije razvoja te po kakovosti izstopajoče kmetijske panoge. Z vodeno degustacijo bodo predstavili tudi najboljša slovenska oljčna olja, tudi tista, ki so se uspela prebiti v znameniti katalog Flos Olei. Med najboljših osem so se prebili tudi trije oljkarji Slovenske Itsre, ki so dosegli kar 97 od 100 možnih točk.Na strokovnem srečanju v Kopru bo sodeloval poznavalec in ocenjevalec oljčnega olja, avtor enega najuglednejših katalogov najboljših oljčnih olj na svetu. Predstavil bo katalog Flos Olei, primerjal istrska olja z drugimi v svetu, govoril o trendih in zahtevah sodobnih porabnikov teh olj in o tem kako dosegati kakovost, ki jo išče današnji kupec. V vrhu kataloga soiz Grintovca,iz Bertokov iniz Kopra. Vsako leto se za vstop v katalog poteguje več kot 1000 vzorcev olj (predvsem manjših, butičnih) proizvajalcev z vsega sveta, od katerih se jih v katalog prebije le kakih 500. Glede na majhnost oljčne produkcije je visoka uvrstitev slovenskih olj izstopajoča. Ti oljkarji pa svojo kakovost potrjujejo tudi ne številnih drugih uglednih mednarodnih ocenjevanjih. Večletna strokovna naloga Spremljanje kakovosti oljčnega olja je pokazala, da kar devet desetin analiziranih vzorcev slovenskih olj dosega najvišji standard - ekstra deviško oljčno olje.Na današnjem srečanju bo sodelovala tudi ministrica za kmetijstvo, zato bodo oljkarji nekaj časa posvetili vprašanju, kako bolje zastaviti strategijo oljkarstva v državi, kako urediti subvencije, da bi jih bili bolj deležni v takšni posebni panogi. Gre za zahtevno pridelavo, v kateri si velikega obsega pridelka nihče ne more privoščiti in je zato pravzaprav obsojena na izstopajočo (vrhunsko) kvaliteto. Takšna pa je na meji rentabilnosti. »Kmetijska politika doslej ni prisluhnila posebnostim malih kmetov,« je dejal Vanja Dujc, izolski župan in oljkarpa, da je oljkarstvo vsaj tako posebno kot je čebelarstvo ali hmeljarstvo, vendar niti približbno ni deležno podobne obravnave. Tako na področjui subvencij kot na področju zaščitnih sredstev.Letošnji pridelek olja je bil v državi posebej skromen, saj so namesto lanskih nadpovprečnih 1000 do 1200 ton oljčnega olja, pridelali kvečjemu kakih 40 odstotkov, torej kakih 500 ton olja. Razlogov je več, predvsem zelo neugodne vremenske razmere in netipičen pojav oljčne muhe. Zato je večina primorskih oljkarjev (še posebej briških) poslovalo z izgubo. Dodaten razlog za pozornejšo državno strategijo oljkarstva narekuje dejstvo, da pomeni 2356 hektarjev oljk (druga največja sadjarska panoga) tudi ključen vpliv na podobo primorske krajine. V času priprav na prevzem funkcije evropske gastronomske prestolnice, pa se vse bolj uveljavlja spoznanje, da je dobro oljčno olje predpogoj vrhunskega gastronomskega ustvarjanja.V zadnjih letih ne beležijo več takšne rasti oljkarstva, kot v preteklih letih, predvsem zaradi nizkega donosa in velikih težav pri zagotavljanju obiračev, saj si visoke kakovosti olja skoraj ni mogoče zagotoviti s strojnim obiranjem. Slovenija pridela manj kot polovico količin za lastne potrebe in uvozi večjo količino olja, kot ga pridela. Hkrati pa statistika opaža, da celo Avstrijci porabijo nekaj več oljčnega olja (približno 1,8 litra na leto povprčeno na prebivalca), kot Slovenija. V Italiji je poraba oljčnega olja med 8 in 10 litrov na prebivalca, v Grčiji pa celo med 18 in 20 litrov letno. »Kaže, da so Avstrijci bolj seznanjeni z zdravilnimi učinki tega olja, kot Slovenci, čeprav ga sami ne pridelajo nič,« je povedala svetovalka za sadjarstvo iz KGZ Nova Gorica