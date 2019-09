S kampanjo nad zgodnje upokojevanje

Ljubljana – Ozaveščati o demografskih spremembah, spreminjati kulturo zgodnjega upokojevanja, promovirati aktivno staranje ter odpravljati stereotipe o starejših zaposlenih, to je namen nacionalne medijske kampanje z naslovom »Stari, imava problem! ASI za rešitev?«.



Kampanjo je v okviru projekta ASI – Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile zagnal javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad. Kot poudarjajo, je zaradi staranja prebivalstva, kar ima velik vpliv na delovanje družbe in gospodarstva, nujno v vseh poklicih vključevati starejše zaposlene.



Kljub temu pa se starejši zaposleni na delovnih mestih srečujejo z diskriminacijo in neenakostjo. To se kaže tako, da kljub dolgoletnim izkušnjam, znanju in prizadevnosti ne pridejo do enakih priložnosti kot njihovi mlajši kolegi. Sklad želi s projektom ASI opozoriti na ta problem. Rešitev se po njihovem skriva v opolnomočenju starejših zaposlenih in drugačnem pogledu na staranje prebivalstva.

Vključen sem ključen

Kampanja zajema televizijske in radijske oglase, zunanje in spletno oglaševanje ter nagovarja vse generacije, tudi mlajše, ki se jih bo ta problematika v prihodnosti še posebej izrazito dotaknila. Glas daje starejšim zaposlenim v zgodbah dveh protagonistov, ki v svojih poklicih vešče rešujeta izzive in nas skozi emotiven, pomensko močan nagovor opozarjata na zgrešenost predsodkov o starejših zaposlenih.



Dodaten poziv »Vključen sem ključen« poudarja, da so starejši ključni in nepogrešljivi na delovnih mestih. Tako zaokrožena kampanja želi motivirati zaposlene, delodajalce, splošno javnost in ozavešča, da je pri spreminjanju kulture zgodnjega upokojevanja potrebno sodelovanje vseh. Poudarja, da so starejši zaposleni priložnost, ki se je ne zavedamo. Starejši delavec je vir delovnih in življenjskih izkušenj, je zvest podjetju, zna širše razmišljati, ima široko socialno mrežo, pozna tveganja in lahko prenaša znanje na mlajše.