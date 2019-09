S katerimi besedami se bo poslovil Miro Cerar

SMC v številkah

Kaj je razlog za politično smrt

Igor Zorčič, vodja poslanske skupine SMC. FOTO: Jože Suhadolnik

V kakšni kondicijipredaja vodenje pragmatičnemu, preprostemu, neposrednemu in odločnemu, ki je tudi edini kandidat za novega predsednika?Stranka ima trenutno deset poslancev, po velikosti je torej tretja poslanska skupina tega sklica. V vladi so njeni štirje ministri, ki vodijo ministrstvo za zunanje zadeve, za gospodarstvo, za okolje in prostor ter ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Zdravko Počivalšek je pred današnjim kongresom izjavljal, da želi nadgraditi dosedanje delo stranke, kazalce javne podpore stranke obrniti navzgor ter dodatno utrditi položaj SMC, ki ima po njegovih ocenah pomemben glas tako v državnem zboru kot v vladi.Članarino stranki plačuje okoli 900 ljudi. SMC ima podobno število članov kot LMŠ in desetkrat manj, kot jih ima, na primer, NSi. Na državnozborskih volitvah leta 2014 je SMC prepričala dobrih 34 odstotkov volivcev in osvojila 36 poslanskih mandatov, največ v zgodovini samostojne države. Na lanskih lokalnih volitvah je dobila dva župana, trinajstkrat manj kot SLS, in 91 občinskih svetnikov, medtem ko je SDS dobila 537 svetnikov, SD pa 335. Na junijskih volitvah v evropski parlament na listi SMC ni bil izvoljen nihče. Po javnomnenjskih anketah jo zdaj podpira le še poldrugi odstotek volivcev, to pa je premalo za prestop parlamentarnega praga., eden najbolj izkušenih operativcev v slovenski politiki, začel je v LDS, je bil pred volitvami 2014 eden glavnih tvorcev uspeha SMC. Kmalu po tem jo je, do Mira Cerarja je zelo oster, saj je po njegovih besedah takoj po volitvah stranko nepričakovano v celoti prepustil povsem napačni in neprimerni ekipi. To so ljudje, ki so znali poskrbeti zase. Za SMC, za državo in za boljše življenje državljanov pa jim je bilo malo mar. Zanimali so jih predvsem položaji, komisarski, ministrska in veleposlaniška mesta. Etika in etičnost je skoraj postala psovka, rezultati njihovega truda pa se po njegovem mnenju jasno odraža tudi v javnomnenjskih anketah., vodja poslanske skupine, ki je še preden se je Cerar odločil za odhod z vrha, ocenjeval, da je čas za prevetritev vodsta, priznava, da je SMC skozi lastna ravnanja in kadrovsko selekcijo naredila nekaj napak, a da so bile te nato v nekaterih medijih za namene diskreditacije izrazito potencirane. Glede prihodnosti pa, pravi, ostaja optimističen.Ker želi stranka delovati povezovalno, je na kongres povabila tudi predstavnike parlamentarnih strank in SLS, ki ima evropskega poslanca. Udeležbo sta že pred pričetkom kongresa potrdila premier Marjan Šarec in Marjan Podobnik.Doslej sta menjavo predsednika uspešno prestali le stranki SD in NSi, ali bo tako s SMC, bo pokazal čas oziroma prihodnje državnozborske volitve. Miro Cerar ostaja zunanji minister ter kot podpredsednik tudi v vodstvu stranke, ki jo je ustanovil 2.junija 2014.