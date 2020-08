S koronavirusom okužena oseba umre vsakih petnajst sekund

KLJUČNI POUDARKI: Število smrtnih žrtev med okuženimi je v svetu preseglo 700.000.

7.45 Victoria še naprej žarišče virusa

7.30 Koronavirus zahteva smrtno žrtev vsakih 15 sekund

V avstralski zvezni državi Victoria še naprej beležijo porast novih okužb s koronavirusom. Danes poročajo o rekordnih 725 novih okužbah (v torek jih je bilo 439), umrlo pa je 15 okuženih oseb, kar je največ v enem dnevu doslej. Medtem ko so v Victoriji ponovno ustavili dobršen del javnega življenja in med drugim uvedli nočno policijsko uro, se v imenu preprečevanja širjenja novega koronavirusa avstralske zvezne države odločajo za omejevanje gibanja med državami. V Queensland, denimo, od sobote ne bo dovoljeno vstopati potnikom iz New South Walesa in prestolnice Canberra.Število smrtnih žrtev je po navedbah tiskovne agencije Reuters preseglo 700.000, pri čemer je največ smrti med okuženimi v ZDA, Braziliji, Indiji in Mehiki. Po podatkih za minula dva tedna vsakih 24 ur umre skoraj 5900 okuženih, kar je 247 ljudi vsako uro oziroma ena oseba na petnajst sekund.