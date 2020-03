Pripadnika Rdečega križa se nista okužila med delom na meji

Okužba med usposabljanjem na vzhodu države

Do 14. ure včeraj so v Sloveniji na okužbo z novim koronavirusom opravili 6156 testiranj, okužba je bila potrjena pri 219 osebah , po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije pa je v Sloveniji okuženih 225 ljudi. Na regijskem centru za civilno zaščito Notranjska so potrdili , da sta bila dva prostovoljca Rdečega križa, ki sta minuli teden kontrolirala voznike in potnike na meji z Italijo, potrjena kot pozitivna na okužbo s koronavirusom. »Glede na to, da sta bila testirana v soboto, okužbe nista mogla dobiti med delom na meji, ampak sta se po doslej znanih informacijah najverjetneje okužila pred dobrim tednom dni na območju naše države.Celotna izmena na mejnem prehodu Fernetiči, kjer sta delali okuženi osebi, je bila o tem obveščena in zamenjana z drugo ekipo.Kot je za Delo povedal poveljnik regijskega centra za civilno zaščito Notranjska, so bili pripadniki Rdečega križa pred več kot 10 dnevi na usposabljanju na vzhodu Slovenije, se nato s kombijem vrnili domov in včeraj začeli kazati znake okužbe. »Poudarjam še enkrat, da se nihče od sodelavcev Rdečega križa ni okužil med delom na meji.« Osebi sta se po potrditvi ravnali po vseh predpisanih protokolih in ne opravljata več dela,« so sporočili. Po podatkih Uprave RS za zaščito in reševanje naj bi sicer zbolel en pripadnik Rdečega križa. O primeru bodo več povedali na tiskovni konferenci Rdečega križa Slovenije.