S koronavirusom se je doslej okužilo preko 18 milijonov ljudi

7.00 Šolarji v Melbournu od srede znova doma



Potem ko so včeraj v avstralski zvezni državi Victoria razglasili izredne razmere zaradi hitrega širjenja novega koronavirusa, se je življenje v Melbourna danes znova upočasnilo. Ponoči je veljala policijska ura med 20.00 in 5. uro, šole pa se bodo zaprle v sredo. Supermarketi ostajajo odprti, prav tako obratujejo dostavne službe, restavracije pa še naprej pripravljajo hrano za s sabo. V nedeljo so sicer poročali o preko 670 novih okužbah, danes pa o preko 420, navaja Reuters.



6.50 Preko 18 milijonov okužb



Na svetu je bilo doslej potrjenih več kot 18 milijonov okužb z novim koronavirusom. Po podatkih Univerze Johns Hopkins je ozdravljenih 10.64 milijonov ljudi, skupno pa je virus zahteval 688.000 življenj.