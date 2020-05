V Sloveniji vnovičen zagon nekaterih dejavnosti

S koronavirusom okuženih preko 3,5 milijona Zemljanov KLJUČNI POUDARKI:

8.20 Prvo rahljanje ukrepov tudi za vrhunske športnike

8.13 Parkiranje z današnjim dnem ponovno plačljivo

8.10 Cerkve in džamija danes znova odpirajo svoja vrata

8.05 S koronavirusom okuženih preko 3,5 milijona Zemljanov

7.54 EU zaganja donatorski maraton za financiranje cepiva proti novemu koronavirusu

7.54 Po Evropi se nadaljuje rahljanje ukrepov proti covidu-19

7.52 Znani bodo rezultati nacionalne raziskave o razširjenosti covida-19.

7.47 Vlada naj bi danes končala obravnavo poročila o dobavah zaščitne opreme

7.40 Na seji sveta za nacionalno varnost je pričakovati razpravo v luči razmer pri soočanju z epidemijo

7.32 V Sloveniji vnovičen zagon nekaterih dejavnosti

Vrhunski športniki v Sloveniji lahko od danes naprej začnejo trenirati, a zgolj v nekontaktnih disciplinah, kot so v sklopu rahljanja ukrepov v boju z novim koronavirusom dejali predstavniki slovenske vlade. Glede podrobnosti izvedbe sproščanja treningov po različnih športih mora vlada sicer še odločiti, kar bi se lahko zgodilo še danes.V mestnih občinah bodo znova pobirali parkirnine na javnih občinskih površinah. Kot so sporočili iz združenja mestnih občin, so se za potezo odločili zaradi prezasedenosti in dolgotrajnega parkiranja v mestnih središčih. Mestna občina Ljubljana bo sicer še naprej zagotavljala brezplačno parkiranje na območju Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana za tam zaposlene. Številne občine so se pobiranju parkirnin odpovedale, ko je vlada v sklopu ukrepov za zajezitev širjenja koronavirusa začasno ustavila javni potniški promet.Danes cerkve svoja vrata znova odpirajo za udeležbo vernikov pri mašah in drugih bogoslužjih. Tudi v ljubljanski džamiji in drugih muslimanskih verskih objektih bodo od danes znova molitve.Število potrjenih okužb z novim koronavirusom je danes preseglo 3,5 milijona, od tega so tri četrtine potrdili v Evropi in ZDA. Število smrtnih žrtev koronavirusne bolezni 19 pa se bliža 250.000. Najhuje prizadeta celina je Evropa, kjer so potrdili več kot 1,5 milijona okužb in več kot 143.000 smrti. Med državami pa je koronavirus najhuje prizadel ZDA, kjer so potrdili več kot 1,1 milijona primerov okužbe in skoraj 68.000 smrtnih žrtev. AFPNa spletni konferenci, ki jo bo gostila predsednica Ursula von der Leyen, želijo v začetni fazi zbrati 7,5 milijarde evrov. Cilj je zagotoviti cenovno dostopno cepivo po vsem svetu.Temeljni namen tega projekta za financiranje razvoja in proizvodnje cepiva ter oskrbe z njim je, da se z mednarodnim sodelovanjem čim bolj zmanjša tveganje zdravstvenega nacionalizma, izpostavljajo v Bruslju. Štiri milijarde naj bi namenili za razvoj cepiva, dve milijardi za zdravljenje ter milijardo in pol za testiranje, so pojasnili v Bruslju.Cepivo je po besedah gostiteljice von der Leynove najboljša možnost za to, da svet skupaj premaga virus. STAVeč evropskih držav danes nadaljuje postopno rahljanje ukrepov, ki so jih uvedle za zajezitev širjenja novega koronavirusa. V Italiji bodo lahko danes znova začeli obratovati gradbeni sektor, velik del proizvodne industrije ter trgovine na debelo. Odprli se bodo parki in druge zelene površine, športne dejavnosti pa ne bodo več omejene na bližino doma. Ljudje se bodo lahko spet gibali znotraj svoje dežele. Za pripravo hrane za s seboj bodo znova začeli delovati bari in restavracije. V Avstriji se bodo danes v šole vrnili dijaki zaključnih letnikov srednjih šol, ki se pripravljajo na maturo ali zaključni izpit. Na Hrvaškem bodo lahko danes znova začeli delati frizerski in kozmetični saloni. Znova bodo vzpostavili delovanje celotnega zdravstvenega sistema. V Srbiji bodo ta teden teden znova začeli uvajati mestni javni promet, vzpostavili bodo železniški promet, odprli bodo restavracije in lokale. STAPredvidoma ob 11. uri bodo predstavili rezultate nacionalne raziskave o razširjenosti covida-19. Vanjo so vključili 1368 oseb, do zdaj znani podatki pa ne kažejo velike razširjenosti virusa. Izsledki raziskave bodo sicer podlaga za nadaljnje odločitve o rahljanju ukrepov.Vlada bo danes predvidoma končala obravnavo poročila pristojnih ministrstev o dobavah zaščitne opreme za potrebe epidemije covida-19, ki jo je začela že na sredini seji. Na ministrstvu za zdravje pa se bodo danes izrekli o morebitni razvezi pogodbe za dobavo ventilatorjev, ki jo je zavodu za blagovne rezerve predlagalo podjetje Geneplanet. STA.Na Brdu pri Kranju se bo ob 11. uri začela seja sveta za nacionalno varnost. Na dnevnem redu sta obravnava elementov za pripravo državnega načrta za epidemijo ranga covid-19 in ocena tveganj kibernetske varnosti v zvezi s tehnologijo 5G.Danes se v Sloveniji sprošča obsežen nabor ukrepov , ki so bili sprejeti za zajezitev epidemije covida-19. Med drugim je znova dovoljena strežba na terasah in vrtovih gostinskih lokalov, odpirajo se trgovine s površino do 400 kvadratnih metrov, z delom začenjajo frizerski in kozmetični saloni, zlatarji, urarji, šivilje, čevljarji, spet bo mogoče opravljati verske obrede, vrata pa odpirajo tudi splošne knjižnice, muzeji in galerije.