S Krasa odstranili deset ton granat in ročnih bomb

Od 15. julija lani do konca letošnjega maja so pripadniki enote v 35 akcijah na kraškem pogorišču z detektorji kovin pregledali 19 hektarov površin, vizualno pa še dodatnih 70 hektarov. Odkrili so 3500 nevarnih vojnih ostankov s skupno težo dobrih desetih ton. Te številke so presenetile celo izkušenega poveljnika pirotehnikov državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi (NUS) Darka Zonjiča, ki je bil prejšnji teden naš vodnik, ko sva s fotografom nekaj ur spremljala enoto.

»Postavite se v vrsto, držite razdaljo in začnite z delom. Najmanj trije kosi so vidni s prostim očesom,« je dajal navodila deveterici pripadnikov enote, ki se je udeležila akcije. Med brnenjem detektorjev je prejel klic, da so pri eni od stanovanjskih hiš v Novi Gorici odkrili granato, in tja takoj poslal dva člana – vedno delajo v paru. Globinski in površinski detektorji so piskali in brneli z vseh koncev Biljenskega hribovja.