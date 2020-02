S kvačko do svetovnega rekorda

Kvačko lahko iz rok odložita le v času natančno odmerjenega odmora. FOTO: Tadej Regent

V tridesetih urah bosta predvidoma porabili osem kilogramov materiala. FOTO: Tadej Regent

Jadranka

40-letna Jadranka je po izobrazbi inženirka računalništva in informatike, ima svoje podjetje AlfaOmega - spletne rešitve. Kvačkanja se je naučila s pomočjo youtuba pred sedmimi leti, ko je rodila sina. S svojimi izdelki najraje osrečuje najmlajše in njihove mamice ter babice.



Anita

Samostojno kvačka že od desetega leta. Njen prvi izdelek je bil rdeč brezrokavnik. Pri kvačkanju je zelo hitra. Kapo izdela v eni uri. Stara je 52 let in ima dva odrasla sinova. Mlajši živi in dela v Dubaju, starejši si je družino ustvaril na Koroškem. Je babica 9-letne Ane.

Slovenj Gradec –iz Dravograda iniz Slovenj Gradca bosta ob 8. uri v slovenjgraškem večgeneracijskem centru Andeški hram prijeli v roke kvačko in poskušali doseči nov svetovni rekord v neprekinjenem kvačkanju, ki zdaj znaša 24 ur. Odločeni sta, da bosta kvačkali kar trideset ur, torej do jutri do 14. ure.S podvigom se želita uvrstiti v Guinnessovo knjigo rekordov, zato bo potekal po njihovih predpisih: poskus mora potekati na javno dostopnem mestu, spremljati ga morajo neodvisne priče (po dve ves čas), ob koncu pa morata komisiji, ki bo o rekordu presojala, predložiti videoposnetke celotnega poskusa, fotografske dokaze ter seznam vseh izdelanih artiklov, ki jih bo pregledala neodvisna priča Marjana Viltužnik.Anita Kac bo kvačkala najprej kape, nato trakove, kasneje odejo, ki jo bo hranila za spomin na dogodek. Čeprav je Anita zelo hitra (kapo izdela v eni uri), bo tokrat kvačkala počasneje in tako kot običajno brez načrtov. Jadranka Smiljič se bo najprej lotila izdelave slovenjgraškega grba. Načrt je zahteven. Ima 176 vrstic. Tekmovalki sta pripravili osem kilogramov volne različne barve in debeline. Z menjavo volne in kvačk želita ublažiti bolečine v rokah, ki jim bosta težko ubežali. Anita se najbolj boji noči, in sicer obdobja med drugo in četrto uro, kjer bo potrebovala največ pomoči ekipe, Jadranka pa, da bi preveč govorila in odložila kvačko, kar ne sme.Na vsako polno uro kvačkanja lahko po Guinessovih pravilih odložita kvačko za pet minut. To pomeni, da jima po treh urah kvačkanja pripada petnajstminutni odmor, v katerem se bosta okrepčali ter si privoščili krajši počitek. Kako si jih bosta organizirali, bo odvisno od njunega počutja in potreb, a napak pri organizaciji odmorov ne sme biti. Tekmovanje bo spremljala ekipa najmanj tridesetih ljudi, Anita in Jadranka pa si želita podpore tudi naključnih obiskovalcev, zato jih vabita v Andeški hram. V uspeh podviga ne dvomita. »Skupaj zmoreva vse,« napovedujeta.