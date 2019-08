S peticijo za rešitev zveri, SLS pa umika nagrado

Peticija ni ustavila ničesar

Kmetje prestavili protest

Protest kmetov za odstrel zveri v Velikih Laščah FOTO: Blaž Samec

SLS umika nagrado

Stranka SLS, katere član je predsednik sindikata kmetov Anton Medved, se je pridružila opozorilom o strogih pogojih interventnega zakona za odvzem volkov iz narave, zaradi katerih naj bi se lovci tudi v strahu pred kaznijo ne odločali za lov.

Danes so iz SLS sporočili, da ponujenih 500 evrov za zakonit odstrel volka zaradi burnih odzivov umikajo. So pa se po njihovih informacijah o takšni stimulaciji pogovarjali tudi na vladi.

Okoljskemu ministruso člani društva za dobrobit živali Anima predali okoli 13.500 podpisov ljudi, ki so proti odstrelu medvedov in volkov. Vladi predlagajo moratorij na interventni zakon, česar niso dosegli, in pozivajo k dialogu za iskanje dolgoročne nenasilne rešitve.Na drugi strani pa Sindikat kmetov Slovenije ugotavlja, da so njegove dosedanje aktivnosti in pritiski zaradi napadov zveri spodbudili vlado k večji aktivnosti. Za soboto napovedanega protesta v Jelšanah zato ne bo, ga pa bodo pripravili 24. avgusta v Gornji Radgoni. Še pred tem se bodo v torek sestali s predsednikom vlade in kmetijsko ministrico.»Odstrela nismo preprečili,« je bila po sestanku pri ministru razočaranaz Raven na Koroškem, pobudnica peticije. Minister pa je poudaril, da interventni zakon rešuje perečo problematiko prenamnožitve medveda in volka in je v tem trenutku potreben, da se populacijo spravi nazaj na raven ugodnega stanja, ki je ugodno tudi za življenje lokalnega prebivalstva.Zajc je napovedal, da se bo pri okoljskih ministrih Evropske unije pozanimal ali obstaja možnost, da bi katera izmed evropskih držav sprejela slovenske medvede in volkove. Poudaril je še, da se mora uravnavanje populacije čim prej umakniti iz politike in se vrniti k stroki.Podpisniki peticije se zavedajo težav rejcev. »Hudo nam je za njihove živali, a obenem verjamemo, da dokler rejci zavračajo zaščitne ukrepe, ki jih omogoča država, njihovo pozivanje k pokolu medvedov in volkov samo zato, ker je to najlažje, nikakor ni upravičeno,« so navedli v izjavi. Po prvem protestu 10. avgusta v Velikih Laščah so kmetje napovedali nove, dokler vlada ne bo uresničila njihovih zahtev. Med drugim želijo odstop ministra, kar pa je Zajc že večkrat zavrnil in označil za »poceni nabiranje političnih točk« Za to soboto so kmetje napovedali protestni shod v Jelšanah, za naslednjo v Gornji Radgoni, še teden dni pozneje pa so zagrozili s prihodom v Ljubljano pred poslopje državnega zbora. Zdaj so protestni shod v Jelšanah odpovedali. »V Sindikatu kmetov Slovenije se zavedamo zahtevnosti problematike in želimo prispevati h konstruktivnemu iskanju rešitev,« so zapisali v sporočilu za javnost. Pojasnili so, da so se za prestavitev protesta odločili, da bi vlada dobila še nekaj časa za vzpostavitev pogojev in dejanski začetek odstrela volkov, predsednik vlade pa za razmislek o odgovornosti ministra Zajca.Medtem se pripravljajo tudi na za torek napovedano srečanje s predsednikom vladein kmetijsko ministrico. Od Šarca v sindikatu pričakujejo, da bo nemudoma uporabil vse razpoložljive vzvode za zaščito kmetov in drugih prebivalcev na podeželju ter njihovega premoženja.