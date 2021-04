S petkom dovoljeno prehajanje med regijami

Pri zbiranju ljudi na organiziranih javnih prireditvah in javnih shodih je treba upoštevati določene omejitve. FOTO: Jure Eržen/Delo

Dodana nova cepiva za vstop v državo brez napotitve v karanteno

FOTO: Voranc Vogel/Delo

Seznam rdečih držav

Na seznamu držav članic Evropske unije ali schengenskega območja je sprememba pri Finski, s seznama pa je črtana Malta. S seznama tretjih držav je črtan Barbados, dodani pa Malezija in Sveti Vincencij in Grenadine.

Vlada je na današnji seji odločila, da bo že od petka dovoljeno prehajanje med vsemi statističnimi regijami; odlok bo veljal do 2. maja. Poleg tega, da se v soboto po vsej državi odpirajo terase in vrtovi ter da se odpirajo vrata vseh izobraževalnih ustanov , so dovoljeni tudi shodi in prireditve do deset ljudi. Vlada je spremenila tudi pogoje za vstop v državo.Pri zbiranju ljudi na organiziranih javnih prireditvah in javnih shodih je treba upoštevati naslednje omejitve, je razvidno iz sporočila o seji vlade. Število oseb v zaprtih prostorih je omejeno na enega udeleženca na 30 kvadratnih metrov zaprte površine oziroma več udeležencev, če gre za osebe iz skupnega gospodinjstva, a ne več kot deset ljudi. Na prostem je število omejeno na enega udeleženca na deset kvadratnih metrov oziroma več, če gre za osebe iz skupnega gospodinjstva, a ne več kot deset, medosebna razdalja med njimi pa mora biti najmanj 1,5 metra, razen med osebami iz skupnega gospodinjstva. Prav tako je v zaprtih prostorih obvezna uporaba zaščitnih mask. Organizator javne prireditve ali javnega shoda mora na zahtevo pristojnega nadzornega organa predložiti dokazilo o prijavi ali dovoljenje za prireditev oziroma shod.Vlada je spremenila odlok o določitvi pogojev vstopa v državo, v katerega so dodana nova cepiva za vstop v državo brez napotitve v karanteno in nekatere spremembe pri izjemah za vstop v državo. Odlok začne veljati 25. aprila, spremembe in dopolnitve glede splošnih izjem za vstop v državo in posebnih izjem ter nov seznam rdečih držav pa se začnejo uporabljati s ponedeljkom, 26. maja, in veljajo do 2. maja.Ob vstopu v državo osebo, ki prihaja iz držav oziroma administrativnih enot držav na rdečem seznamu, se napoti v karanteno na domu, razen če ob vstopu v Slovenijo predloži dokazilo o negtivnem PCR testu, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa, če je izdano v državah članicah EU ali schengenskega območja, Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske ali ZDA; če ima dokazilo o pozitivnem PCR testu, ki je starejši od desetih dni, razen če zdravnik presodi drugače, a ni starejši od šest mesecev, ali pa potrdilo zdravnika, da je oseba prebolela covid-19 prebolela in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev.Prav tako med splošnimi izjemami velja, da oseba lahko vstopi v državo brez napotitve karantene, če predloži dokazilu o cepljenju proti covidu-19, s katerim dokazuje, da je preteklo od prejema drugega odmerka cepiva: Biontech/Pfizer najmanj sedem dni, drugega odmerka cepiva Moderna najmanj 14 dni, prvega odmerka cepiva AstraZeneca najmanj 21 dni, prvega odmerka cepiva proizvajalca Johnson in Johnson/Janssen-Cilag najmanj 14 dni, prvega odmerka cepiva Covishield proizvajalca Serum Institute of India/AstraZeneca najmanj 21 dni, drugega odmerka cepiva Sputnik V najmanj 14 dni, drugega odmerka cepiva CoronaVac proizvajalca Sinovac Biotech najmanj 14 dni ali drugega odmerka cepiva proizvajalca Sinopharm najmanj 14 dni.Pripadnikom policije ali uslužbencu državnega organa, ki se vrača z napotitve na delo v tujini, ter uslužbencem državnih organov in akreditiranim novinarjem na službeni poti v tujini ob prihodu v državo ni treba opraviti testiranja, če predložijo negativni rezultat PCR, ki ni starejši od 72 ur od dneva odvzema brisa in je opravljen v državi članici EU, državi članici schengenskega območja, Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske ali Združenih državah Amerike.