S pol manj inšpektorji zagotavljajo varno hrano

Inšpekcija uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin med epidemijo deluje s približno pol manj inšpektorji, ki tudi ne morejo voditi običajnih inšpekcijskih postopkov in izdajati odločb, vendar v. d. generalnega direktorja Jernej Drofenik zagotavlja, da kljub temu poskušajo slediti temeljnemu cilju, zagotavljanju varne hrane.



Prve tri tedne po razglasitvi epidemije so inšpektorji delali od doma in zaključevali stare zadeve, zatem so bili nekateri napoteni k izrabi dopusta iz lanskega leta, nekaj pa jih je bilo poslanih na čakanje, pove Drofenik, ki ga je na predlog kmetijske ministrice Aleksandre Pivec vlada imenovala za trimesečno vodenje uprave po poteku mandata Janezu Posediju. Na čakanju je 38 zaposlenih v upravi, 150 jih je na dopustu, 87 jih dela od doma – gre večinoma za zaposlene iz glavnega urada uprave –, 117 pa jih dela, od teh je večina inšpektorjev.



Razlog, da so na čakanju tudi nekateri inšpektorji, je, da zakon o začasnih ukrepih v zvezi z upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja covida-19 začasno prekinja tek rokov v nenujnih zadevah. »Klasičnih inšpekcijskih postopkov ne moremo voditi, ne moremo izdati odločb, pritožbeni roki ne tečejo,« je pojasnil Drofenik. Kot nujne upravne zadeve, ki jih je treba izvajati, zakon opredeljuje tiste, v katerih je od odločitve odvisno zdravje ljudi, ter zadeve javnega reda in miru, javne varnosti ali varnosti premoženja večje vrednosti; če je od odločitve v zadevi odvisno preživljanje stranke in če je to nujno za obvladovanje širjenja covida-19.



Na upravi so kot nujne inšpekcijske naloge, ki se morajo izvajati ne glede na razglasitev epidemije, opredelili nadzor dela v klavnicah (pregled pred zakolom in po njem), izvajanje ukrepov za preprečitev širjenja oziroma obvladovanje žarišč bolezni pri živalih in rastlinah, obravnavo nujnih prijav, nadzor pri uvozu in izvozu živil in krme v Luki Koper ter izdajo certifikatov za izvoz pošiljk v tretje države. Nadzor smo organizirali tako, da industrija ne obstane, je zatrdil Drofenik.

Zamik monitoringov

So pa zaradi omejitev gibanja zamaknili vzorčenja v okviru vseh monitoringov mikrobiološke in kemijske varnosti, obvezna (pri uvozu živil ter spremljanju bolezni živali in rastlin) pa potekajo nemoteno. Trgovci z živili so se na upravo obrnili s prošnjo po prizanesljivejši obravnavi, vendar so na upravi to po besedah Drofenika ignorirali. Inšpektorji kljub koronakrizi še vedno izvajajo tudi poostrene nadzore pri nosilcih živilske dejavnosti. Od prvega do 15. aprila pa so inšpektorji za hrano izvajali poseben nadzor nad dostavljavci hrane. Rezultati bodo zbrani in obdelani v tem tednu, so sporočili iz uprave.



Ogromno dela imajo že v običajnih razmerah kadrovsko podhranjeni inšpektorji, ki pregledujejo pošiljke blaga v Luki Koper. Tja so zaradi zagotavljanja nemotenega dela inšpekcijskih ekip, če kateri od inšpektorjev zboli za novim koronavirusom, premaknili inšpektorje iz notranjosti države.



Prijav na inšpekcijo je bilo v tem mesecu še več kot običajno, pove Drofenik in dodaja, da nevoščljivost ljudi ne pozna meja. Na ljubljanskem območnem uradu je bilo več prijav ugrizov psov kot običajno, nekaj prijav pa se nanaša na trgovino in dobrobit živali.