Kmalu novi letalski povezavi z Letališča Ljubljana

Poletni vozni red, ki bo v letalskem prometu začel veljati 29. marca, na Brnik prinaša okrepljene frekvence, dodatne kapacitete in dve novi povezavi. Skupno 24 letalskih prevoznikov bo potnikom omogočalo neposredne lete na 30 destinacij. »To napoveduje eno najmočnejših sezon na Letališču Ljubljana v zadnjih letih,« napovedujejo v Fraportu Slovenija.

Že 1. aprila bo na Brniku zaživela nova redna povezava nizkocenovnega prevoznika EasyJet, ki bo poleg letov v London Gatwick in Manchester ponudil tudi lete v škotski Edinburg. Dva meseca kasneje pa bo Wizz Air obstoječim letom v Skopje dodal povezavo s Podgorico.

Krepitev prevoznikov

Prisotnost na ljubljanskem letališču bodo v poletnem voznem redu okrepile tudi nekatere druge letalske družbe. KLM Royal Dutch Airlines, ki vsak dan povezuje Ljubljano in Amsterdam, ter Swiss International Air Lines z linijo v Zürich uvajata jutranje odhode in večerne povratke. Španska letalska družba Iberia bo občutno okrepila svojo sezonsko povezavo med Madridom in Ljubljano. Leti se bodo začeli že v začetku junija in bodo do konca septembra na voljo dvakrat na teden. Nizkocenovni prevoznik Vueling Airlines bo tudi v poletnem voznem redu nadaljeval lete v Barcelono.

Dodatno tedensko frekvenco na povezavi z Rigo naj bi uvedel AirBaltic, pogostejše letenje pa napovedujejo tudi Aegean Airlines na liniji v Atene, Turkish Airlines v Istanbul, British Airways v London Heathrow ter Wizz Air v Skopje. Lufthansa bo obenem povečala kapacitete letal na letih v Frankfurt in München, po zimskem premoru pa se na Brnik vračata tudi Finnair z leti v Helsinke in Transavia, ki bo letela v Pariz na Orly.

Poleti v Dubaj ustavljeni

Letalski prevoznik Flydubai je zaradi konflikta na Bližnjem vzhodu začasno prekinil letenje na relaciji Dubaj–Ljubljana. Lete naj bi po napovedih ponovno vzpostavil po 29. aprilu.

»Z bogato ponudbo destinacij, povečanimi frekvencami in dodatnimi kapacitetami potniki pridobivajo boljše možnosti za potovanja po Evropi in širše. Uvedba novih linij skupaj z izboljšanimi urniki na obstoječih povezavah dodatno podpira dostopnost Slovenije za poslovne poti, turizem in mednarodno sodelovanje. Cenimo zavezanost naših letalskih partnerjev in ostajamo osredotočeni na trajnostni razvoj Letališča Ljubljana kot konkurenčnega in zanesljivega vstopnega vozlišča za regijo,« je ob napovedi poletnega voznega reda povedal Jürgen Deischl, poslovodni direktor družbe Fraport Slovenija.

Letos stabilna rast

Potem ko so leto v letališki družbi lani sklenili s skoraj 1,6 milijona potnikov, kar predstavlja več kot desetodstotno rast v primerjavi z letom prej, letos pričakujejo, da bo Letališče Ljubljana tudi v 2026 nadaljevalo stabilno rast potniškega prometa ter utrdilo svojo vlogo vodilnega letališča v regiji.

V Fraportu so namreč pozitivni tudi glede zimskega voznega reda. Letalski prevoznik AirBaltic je namreč ta teden napovedal uvedbo nove povezave do enega izmed najbolj priljubljenih Kanarskih otokov – Tenerife. Prvi let je predviden za 30. oktober.

Fraport Slovenija nadaljuje razvoj letališke infrastrukture. Tako se nadaljuje modernizacija glavne letališke ploščadi. Do jeseni naj bi obnovili približno 40.000 kvadratnih metrov površine ploščadi, pri čemer bo obstoječi asfalt nadomeščen z novim asfaltom in betonsko podlago. Vzporedno bodo nadgradili razsvetljavo ploščadi, vzpostavili infrastrukturo za napajanje letal z električno energijo, reorganizirali bodo parkirna mesta za letala ter vzpostavili potrebno infrastrukturo za projekt digitalne ploščadi.