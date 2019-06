FOTO:S poletjem prihaja Kino Otok

Od danes do nedelje se bo v Izoli, pa tudi ponekod drugod, zvrstil program mednarodnega festivala Kino Otok, ki bo tokrat že petnajsti. Po besedah programske selektorice­ ­Varje Močnik je to pomembna­ ­obletnica, saj je vsaka edicija ­festivala zmaga v boju za obstanek. Filmski izbor temelji na produkciji, ki jo v kinematografih, na televiziji in festivalih ni videti pogosto.Letošnji festival Kino Otok – Isola Cinema se po besedah organizatorjev ozira po sedanjosti, ki se sprašuje po obči prihodnosti, v isti sapi pa usmerja pogled v zgodovino festivala. »Izpostaviti smo hoteli, kako našo dediščino sprejemajo mladi, vključno ...

Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete in zakupite dostop do vsebin po vaši meri.

Prijava za obstoječe uporabnike Obstoječi uporabniki Delovega digitalnega paketa se prijavite za celovit dostop do vsebin:

Prijava

Hitra SMS-koda Enostavni dostop do vsebin brez registracije: pošljite SMS z vsebino: DELO1 za enodnevni dostop do digitalnega Dela (1,40 EUR) ali DELO7 za tedenski dostop do Dela (8,40 EUR) na številko 6611. Prejeto kodo prepišite tukaj in takoj boste imeli aktiven dostop: Prijava s hitro kodo

Vaša SMS-koda ni veljavna. Storitev je na voljo uporabnikom Telekoma in A1. Na tej napravi bo dostop omogočen takoj. Na ostalih vaših napravah se lahko prijavite z uporabniškim imenom, ki je sestavljeno iz telefonske številke s predpono gsm_ (primer: gsm_040123456). Zadnje prejeto SMS-geslo je vaše geslo za vstop. Brez skrbi: nakup je enkraten in ga ne bomo samodejno obnavljali.