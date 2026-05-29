S ponedeljkom novi potni listi, kakšni bodo in koliko bodo stali?

V ponedeljek, 1. junija, bo Ministrstvo za notranje zadeve začelo z izdajo nove, pete generacije obrazcev slovenskih potnih listin. na MNZ ob tem poudarjajo, da veljavnih potnih listov ni treba menjati, lahko pa to državljan stori, če želi. Trenutno je v obtoku 771.295 veljavnih potnih listov. Do konca leta 2026 bo potekla veljavnost 26.319 potnim listom.

Potni list je potovalni dokument in dokument za izkazovanje istovetnosti in državljanstva posameznika tako doma kot v tujini, zato sta njegova kakovost in zaščita pred ponarejanjem in prenarejanjem izrednega pomena za varnost identitete imetnika.

Nova, peta generacija slovenskih potnih listov sledi napredku tehnologije v obdobju zadnjih desetih let, hkrati pa je moderniziran tudi dizajn. Ta sicer še vedno sledi celostni grafični podobi slovenskih potovalnih dokumentov, s čimer zagotavlja prepoznavnost slovenskega potnega lista v tujini, približal pa se je tudi zadnji različici osebne izkaznice.

Oblikovna rešitev novega potnega lista odraža prepoznavne značilnosti Republike Slovenije ter poudarja njeno narodno identiteto, kulturno dediščino in državne simbole. Državna simbola – slovenski grb in besedilo himne – se oblikovno prepletata z motivi slovenske zgodovine, kulture, arhitekture, geografije in narave, ki so hkrati osnova za umestitev številnih varnostnih elementov.

Posebno vlogo ima prav uporaba Zdravljice, pesmi največjega slovenskega pesnika Franceta Prešerna. Po ustavi Republike Slovenije in posebnem zakonu je sedma kitica Zdravljice besedilo slovenske himne. Zdravljica se tako v rokopisu, ki ga hrani Narodna in univerzitetna knjižnica, kot v prepisu pojavlja v obliki različnih ultravijoličnih zaščit na vsaki strani potnega lista in v obliki mikroteksta, ki teče po slovenskih rekah znotraj zemljevida na biografski strani dokumenta. Besedilo državne himne se pojavlja tudi v spirali ter kot otipni in reliefni element.

Na različnih komponentah (platnice, polikarbonatna podatkovna stran, papirnate vizumske strani) potni list vsebuje več kot 100 zaščitnih elementov, ki so celostno vključeni v varnostni dizajn dokumenta in medsebojno povezani v enotno vizualno zgodbo.

Posebej izstopajoč zaščitni element je tako imenovano prosojno okno v obliki obrisa Republike Slovenije.

Na slovenskih dokumentih je prvič uporabljena tehnika barvne fotografije imetnika, ki se sicer prostemu očesu vidno pojavlja na treh mestih. Vsaka fotografija je v postopku izdelave dodatno zaščitena z unikatnimi osebnimi podatki. Čez fotografijo v ultravijoličnem zapisu sega podatek o osebnem imenu in letu rojstva, preko vratu posameznika pa se poleg teh podatkov izpiše tudi serijska številka potnega lista.

Na novi seriji je odpravljena pomanjkljivost slabo vidnega zapisa serijske številke, saj ta ni več zapisana v obliki spremenljivega laserskega zapisa, ampak s poudarjeno pisavo, so zapisali na MNZ.

Na potnem listu je ob terciarni fotografiji tudi QR koda, ki omogoča preverjanje veljavnosti potnega lista.

Obrazci navadnega, diplomatskega in službenega potnega lista ter potnega lista za tujca in begunca, ki trenutno znašajo 36,56 evra, bodo po novem stali 44,77 evra (z DDV). Cena potnega lista za vrnitev, ki trenutno znaša 6,86 evra, bo po novem znašala 7,03 evra, nalepka za vpis spremembe naslova, ki trenutno znaša 2,70 evra, pa se draži na 3,22 evra.